Quảng Ngãi tổ chức lễ hội sâm Ngọc Linh tại xã Măng Ri

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc lễ hội. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Phát biểu khai mạc lễ hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Măng Ri Phạm Xuân Quang cho biết, Măng Ri là xã miền núi nằm dưới chân dãy Ngọc Linh, với 19 thôn, đồng bào Xơ Đăng chiếm phần lớn dân số.

Vùng đất này được thiên nhiên ưu đãi khí hậu mát mẻ quanh năm, thổ nhưỡng phù hợp với sâm Ngọc Linh - quốc bảo của Việt Nam, cùng các loại dược liệu quý, cà-phê xứ lạnh, mật ong và nhiều sản phẩm nông nghiệp đặc trưng. Đây cũng là nơi lưu giữ những giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào Xơ Đăng: tiếng cồng chiêng, điệu xoang, nghề đan lát, dệt khố, những món ăn truyền thống gắn với núi rừng.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Măng Ri Phạm Xuân Quang phát biểu khai mạc lễ hội. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Sau sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành chính quyền địa phương hai cấp, Đảng bộ và nhân dân xã Măng Ri xác định phát triển vùng sâm Ngọc Linh, dược liệu gắn với bảo tồn văn hóa và du lịch cộng đồng là hướng đi then chốt để nâng cao đời sống nhân dân.

Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Măng Ri Phạm Xuân Quang, đây là lần đầu tiên xã phối hợp với Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Quảng Ngãi tổ chức phiên chợ sâm Ngọc Linh và các sản phẩm dược liệu của địa phương kết hợp với phiên chợ hàng Việt.

Đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi tham quan các gian hàng trưng bày sâm Ngọc Linh. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Lễ hội diễn ra trong 3 ngày (29-31/10), với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực như: trưng bày, giới thiệu, mua bán sâm Ngọc Linh, dược liệu, sản phẩm OCOP và hàng Việt; khu vực nhận biết sâm Ngọc Linh và giới thiệu dự thảo tiêu chuẩn Việt Nam về phương pháp phân tích dấu ấn sinh học phân tử đối với sâm Ngọc Linh.

Cùng với đó là hội thi, trưng bày và đấu giá củ sâm Ngọc Linh đẹp; hội thi cồng chiêng, múa xoang; thi ẩm thực truyền thống, đan lát, đóng khố của 19 thôn; thi livestream bán hàng trực tuyến; triển lãm ảnh về đất và người Măng Ri…

Tặng quà cho các em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Măng Ri. (Ảnh: HIỂN CỪ)

“Qua lễ hội, địa phương mong muốn giới thiệu đến bạn bè gần xa hình ảnh một Măng Ri bình yên, mến khách, giàu bản sắc. Qua đó, giúp người dân, hợp tác xã, doanh nghiệp kết nối với thị trường, nâng cao giá trị sản phẩm. Đồng thời, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng trong việc bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống gắn với phát triển sinh kế bền vững”, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Măng Ri Phạm Xuân Quang bày tỏ.