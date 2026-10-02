Quảng Ngãi tổ chức hội thảo hướng dẫn chuyên môn về áp dụng mô hình thông tin công trình

Chuyên gia của Viện Kinh tế xây dựng (Bộ Xây dựng) trình bày chuyên đề chuyên môn về áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM). (Ảnh: HIỂN CỪ)

Theo Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Phỉ Phương, thời gian qua, cùng với yêu cầu ngày càng cao trong công tác quản lý đầu tư xây dựng, quy mô và tính chất các dự án do Ban Quản lý thực hiện ngày càng đa dạng, phức tạp.

Điều này đặt ra yêu cầu đội ngũ cán bộ của Ban không chỉ nắm vững các quy định pháp luật mà còn phải thường xuyên cập nhật kiến thức, phương pháp và công cụ quản lý mới để nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc. Trong đó, BIM, quản lý chi phí và quản lý hợp đồng xây dựng là những nội dung có mối liên hệ chặt chẽ với nhau trong quá trình quản lý dự án.

Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng Nguyễn Tấn Vinh phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Việc áp dụng BIM phù hợp sẽ góp phần nâng cao khả năng quản lý thông tin, phối hợp giữa các bên và kiểm soát quá trình thực hiện dự án. Công tác quản lý chi phí cần được thực hiện chặt chẽ, từ khâu chuẩn bị đầu tư, thiết kế, dự toán đến quá trình lựa chọn nhà thầu và triển khai thực hiện.

Đồng thời, việc quản lý hợp đồng cần bảo đảm đúng quy định, kiểm soát rõ trách nhiệm, quyền hạn của các bên và hạn chế phát sinh vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Phỉ Phương phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Tại hội thảo, ngoài việc cập nhật kiến thức chuyên môn, cán bộ, viên chức của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi và các đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công cùng trao đổi, thảo luận với các chuyên gia của Viện Kinh tế xây dựng (Bộ Xây dựng) 3 chuyên đề gồm: mô hình thông tin công trình (BIM); quản lý chi phí đầu tư, hợp đồng xây dựng và định mức xây dựng.

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Qua đó, các phòng chuyên môn thuộc Ban tiếp tục nghiên cứu, rà soát và lựa chọn những nội dung phù hợp để áp dụng trong công việc, góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư xây dựng, bảo đảm sử dụng hiệu quả vốn đầu tư đối với các dự án trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi nói chung và các dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư nói riêng.