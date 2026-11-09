Quảng Ngãi tổ chức hai điểm bắn pháo hoa chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam

Theo Quyết định do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Y Ngọc ký, tỉnh sẽ tổ chức hai điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp nhằm chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.

Quảng trường Phạm Văn Đồng, phường Cẩm Thành, nơi diễn ra Lễ khai mạc Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh Quảng Ngãi năm 2026 (Ảnh minh hoạ)

Cụ thể, điểm bắn pháo hoa thứ nhất được tổ chức tại Lễ khai mạc Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh Quảng Ngãi năm 2026, vào ngày 18.11, tại Quảng trường Phạm Văn Đồng, phường Cẩm Thành. Pháo hoa được bắn sau chương trình nghệ thuật, với thời lượng 15 phút, gồm 90 quả, bố trí tại một trận địa.

Điểm bắn thứ hai diễn ra trong khuôn khổ Đêm hội cồng chiêng với chủ đề “Hội tụ bản sắc - Lan tỏa giá trị”, ngày 23.11, tại Sân vận động tỉnh, đường Trường Chinh, phường Kon Tum. Chương trình bắn pháo hoa cũng kéo dài 15 phút, với 90 quả, thực hiện sau phần biểu diễn nghệ thuật.

UBND tỉnh giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở VHTTDL, Công an tỉnh và các đơn vị liên quan triển khai công tác chuẩn bị, tổ chức bắn pháo hoa, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn phòng, chống cháy nổ theo quy định.

Sở VHTTDL chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện công tác xã hội hóa và tổ chức bắn pháo hoa. Toàn bộ kinh phí tổ chức bắn pháo hoa được thực hiện từ nguồn xã hội hóa, không sử dụng ngân sách nhà nước.

Hai màn pháo hoa sẽ là điểm nhấn trong chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi, lan tỏa tinh thần đoàn kết cộng đồng và tôn vinh những giá trị văn hóa đặc sắc của các dân tộc trên địa bàn tỉnh.