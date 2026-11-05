Quảng Ngãi tổ chức chuỗi hoạt động nhân Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Thông qua chuỗi hoạt động, tỉnh Quảng Ngãi tôn vinh bản sắc văn hóa của cộng đồng các dân tộc trong tỉnh, tri ân các nghệ nhân, người có uy tín trong việc gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa truyền thống. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Cụ thể, từ ngày 1-24/11, tỉnh tổ chức Tuần Văn hóa-Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 với chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, di sản, thể thao và du lịch trên phạm vi toàn tỉnh.

Trong đó, các hoạt động cao điểm diễn ra từ ngày 18-24/11 gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11), Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), tạo không gian giao lưu, trải nghiệm văn hóa phong phú, góp phần lan tỏa tinh thần đại đoàn kết và tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi Phan Văn Hoàng phát biểu tại cuộc họp báo. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Các hoạt động tiêu biểu gồm: khởi công công trình sửa chữa, cải tạo Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng tại xã Mộ Đức gắn với hoạt động chào mừng Tuần Văn hóa và giáo dục truyền thống lịch sử, cách mạng; khởi công dự án Khu đô thị số 1 tại xã Măng Đen; khai mạc Tuần Văn hóa-Đại đoàn kết toàn dân tộc với chủ đề “Quảng Ngãi-Bản hòa ca đại đoàn kết”; trưng bày, triển lãm và giới thiệu di sản; liên hoan cồng chiêng, xoang và trình diễn các loại hình nghệ thuật…

Theo Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi Phan Văn Hoàng, văn hóa gắn bó mật thiết với đời sống mỗi gia đình, mỗi cộng đồng; là nơi gìn giữ bản sắc, bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước và gắn kết giữa các thế hệ.

Quang cảnh cuộc họp báo. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Vì vậy, việc tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 không chỉ mang ý nghĩa tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống mà còn tạo điều kiện để các giá trị ấy tiếp tục được thực hành, trao truyền và lan tỏa trong đời sống nhân dân.

“Quảng Ngãi có những giá trị di sản, nghệ thuật dân gian, phong tục và sinh hoạt văn hóa cộng đồng phong phú của các dân tộc. Các hoạt động lần này là dịp để giới thiệu những nét đẹp đó. Đồng thời, kết nối các hoạt động tại khu dân cư với những chương trình, sự kiện trọng tâm của tỉnh. Đây là dịp để người dân không chỉ đến xem mà còn trực tiếp tham gia tổ chức, sáng tạo, gìn giữ và thụ hưởng văn hóa”, đồng chí Phan Văn Hoàng nhấn mạnh.