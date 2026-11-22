Qua xác minh, tại khu vực tọa độ 22.92, thuộc phường Đăk Cấm, có thông tin về 16 liệt sĩ thuộc Trung đoàn 28, Sư đoàn 10 hy sinh vào tháng 4.1971 và được an táng tại đây. Trên cơ sở đó, đơn vị xây dựng kế hoạch, tổ chức lực lượng tìm kiếm, quy tập theo quy định.

Sau khi cất bốc, Sư đoàn 10 đã hoàn thiện các thủ tục và bàn giao hài cốt liệt sĩ cho địa phương. Hiện hài cốt được đưa về thờ cúng tại nhà quản trang Nghĩa trang Liệt sĩ Kon Tum (phường Đăk Cấm), chờ tổ chức lễ truy điệu và an táng.

Lực lượng Sư đoàn 10 tiến hành tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ tại tổ 10, phường Đăk Cấm

Như vậy, trong đợt tìm kiếm tại khu vực này, Sư đoàn 10 đã quy tập được 2 bộ hài cốt liệt sĩ. Tính từ khi triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm, đơn vị đã tìm kiếm, quy tập được tổng cộng 6 bộ hài cốt liệt sĩ.

Thời gian tới, Sư đoàn 10 tiếp tục chỉ đạo lực lượng tìm kiếm mở rộng phạm vi khảo sát, phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương xác minh thông tin, quyết tâm tìm kiếm, đưa các hài cốt liệt sĩ còn nằm lại trên địa bàn về nơi an nghỉ.