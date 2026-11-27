Từ nguồn tin cung cấp và sự dẫn đường của ông A Dút (trú tại thôn Kon Xửh, xã Măng Đen, nguyên là cán bộ tham gia kháng chiến chống Mỹ và làm nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia), lực lượng chức năng xã Măng Đen đã tổ chức khảo sát, khai quật tại khu vực rừng tự nhiên thuộc khu nước Reng (nhánh của nước Sóc), thôn Kon Xửh, xã Măng Đen.

Khu vực tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ A Brang

Tại đây, lực lượng tìm kiếm đã cất bốc được một hài cốt liệt sĩ gồm hai răng, một ống xương tay và bốn mảnh xương. Qua đối chiếu thông tin nhân chứng và hồ sơ lưu trữ, danh tính liệt sĩ được xác định là đồng chí A Brang (sinh năm 1935), nguyên là chiến sĩ du kích xã Măng Đen, hy sinh năm 1966.

Theo lời kể của nhân chứng A Dút, năm 1966, sau khi bị địch bắt giam tại Kon Tum, liệt sĩ A Brang đã mưu trí trốn thoát, đốt cháy kho xăng của địch rồi tìm đường trở về thôn Kon Xửh, xã Măng Đen (trước đây thuộc huyện H29, Kon Plông).

Trên đường di chuyển, đồng chí rơi vào ổ phục kích của địch tại khu vực nước Reng và anh dũng hy sinh.

Hai ngày sau, nắm được thông tin, đội du kích thôn Kon Xửh đã cử ba đồng chí (trong đó có ông A Dút) tiếp cận hiện trường, tổ chức chôn cất liệt sĩ ở độ sâu khoảng 30 - 50 cm và xếp đá làm dấu.

Hài cốt liệt sĩ A Brang đang được bảo quản và thờ cúng tại Nhà bia của xã

Ngay sau khi hoàn tất công tác cất bốc, Ban CHQS xã Măng Đen đã đưa hài cốt liệt sĩ A Brang về bảo quản, hương khói trang trọng tại Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ của xã; đồng thời báo cáo bằng văn bản lên Ban Chính sách, Phòng Chính trị (Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi) để tiếp tục thực hiện các thủ tục bàn giao, an táng theo quy định.