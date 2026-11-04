Quảng Ngãi: Tìm thấy hài cốt liệt sĩ trong vườn nhà từ thông tin của quần chúng

Ngày 4/11, Chủ tịch UBND xã Sơn Thủy, ông Lê Quốc Vũ cho biết, địa phương đã hoàn tất công tác tìm kiếm, khai quật và đưa HCLS được tìm thấy tại địa phương về trụ sở UBND xã để tổ chức an táng.

Lực lượng chức năng xã Sơn Thủy quy tập HCLS được tìm thấy tại khu vực vườn nhà dân.

Trước đó, từ tin báo của quần chúng nhân dân về việc nghi ngờ có phần mộ liệt sĩ trong khu vườn nhà dân ở thôn Tà Bần, chính quyền xã Sơn Thủy xác minh và xác định được vị trí phần mộ.

Sau khi hoàn thành công tác khai quật, HCLS được đưa về UBND xã Sơn Thủy và tổ chức tưởng niệm.

Theo ông Vũ, việc xác định được vị trí phần mộ, tổ chức khai quật và đưa hài cốt liệt sĩ về địa phương tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của nhân dân trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Thời gian tới, UBND xã Sơn Thủy tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng triển khai các nhiệm vụ liên quan, thực hiện việc quản lý, bảo quản hài cốt và hoàn thiện các thủ tục cần thiết theo quy định.

Đồng thời, địa phương kêu gọi các cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử, thân nhân gia đình liệt sĩ và Nhân dân tiếp tục cung cấp thông tin về các phần mộ, địa điểm chôn cất, nơi hy sinh và những dấu tích liên quan đến liệt sĩ trên địa bàn để phục vụ công tác rà soát, xác minh và tìm kiếm, quy tập.

Trước đó, từ ngày 30/10-1/11, tại xã Đặng Thuỳ Trâm, lực lượng địa phương cũng tìm thấy 5 HCLS tại khu vực bệnh xá Đức Phổ cũ, nâng tổng số HCLS được tìm thấy tại tỉnh Quảng Ngãi lên gần 70 trường hợp từ khi chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS được phát động.