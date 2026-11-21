Lực lượng chức năng triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực Gò Mồ, thôn Ngọc Trì, xã Bình Chương

Ngày 21.11, ông Võ Văn Tâm, Chủ tịch UBND xã Bình Chương, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đến nay, các lực lượng đã tìm thấy tổng cộng 7 hài cốt liệt sĩ tại khu vực Gò Mồ. Hiện công tác khai quật, tìm kiếm vẫn đang được tiếp tục nhằm rà soát, phát hiện thêm hài cốt liệt sĩ.

Trước đó, từ thông tin do người dân cung cấp, chính quyền xã Bình Chương đã tổ chức gặp gỡ nhân chứng, xác minh khu vực nghi có mộ tập thể tại Gò Mồ.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi Y Ngọc chỉ đạo các lực lượng chức năng triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực Gò Mồ, xã Bình Chương

Theo lời kể của các nhân chứng, khoảng năm 1961 – 1962, sau một trận đánh tại đồn An Hòa, quân địch dùng xe chở khoảng 30 – 32 thi thể bộ đội hy sinh đến đổ xuống một hố sâu tại khu vực này, sau đó bắt người dân địa phương đào hố chôn cất.

Sau ngày giải phóng, địa phương từng tổ chức tìm kiếm nhưng chưa phát hiện được hài cốt. Trên cơ sở thông tin thu thập, xác minh từ nhân chứng, xã Bình Chương đã báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xây dựng kế hoạch tìm kiếm, quy tập.

Lãnh đạo tỉnh dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ được tìm thấy tại Gò Mồ, xã Bình Chương

Ngày 14.11, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch tìm kiếm. Đến ngày 16.11, các lực lượng triển khai nhiệm vụ tại thực địa. Sáng 19.11, hài cốt liệt sĩ đầu tiên được phát hiện và tổ chức khai quật theo quy định. Đến chiều 20.11, tổng cộng 7 hài cốt liệt sĩ đã được tìm thấy.

Chiều 20.11, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi Y Ngọc, Trưởng Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh, đã đến thăm, động viên các lực lượng làm nhiệm vụ và làm việc với xã Bình Chương về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi Y Ngọc thăm hỏi, động viên các lực lượng tham gia tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại xã Bình Chương

Qua kiểm tra thực tế, bà Y Ngọc ghi nhận tinh thần trách nhiệm của chính quyền địa phương và các lực lượng tham gia. Đồng thời, yêu cầu tiếp tục rà soát, đối chiếu thông tin nhân chứng, kiểm tra kỹ hiện trường, mở rộng tìm kiếm tại những vị trí có khả năng còn hài cốt liệt sĩ.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh, quá trình khai quật, quy tập phải được thực hiện thận trọng, tỉ mỉ, khoa học, đúng quy trình, bảo đảm an toàn, trang nghiêm, không bỏ sót hài cốt và các di vật liên quan.

Tặng quà, cảm ơn các nhân chứng đã cung cấp thông tin phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Bà Y Ngọc cũng đề nghị địa phương tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân, nhất là những người từng chứng kiến hoặc biết thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ, tích cực cung cấp thông tin phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập. Các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động phối hợp chuẩn bị công tác truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ theo quy định.