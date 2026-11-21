Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi tìm thấy hài cốt liệt sĩ. Ảnh: QS.

Trước đó, qua thông tin do các nhân chứng từng sinh sống tại địa phương cung cấp, khoảng năm 1961 đến năm 1962, sau trận đánh tại đồn An Hòa, quân địch sử dụng xe chở khoảng 30 đến 32 thi thể bộ đội hy sinh đến đổ xuống một hố sâu ở khu vực Gò Mồ, sau đó bắt người dân đào hố chôn cất.

Từ những thông tin này, UBND xã Bình Chương đã báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh xây dựng và triển khai kế hoạch tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Ngày 14/11, Bộ CHQS tỉnh ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch tìm kiếm. Đến ngày 16/11, các lực lượng bắt đầu triển khai khai quật tại thực địa. Đến nay, đã tìm thấy 7 hài cốt liệt sĩ. Công tác tìm kiếm vẫn đang được tiếp tục nhằm xác định, quy tập các hài cốt còn lại.

Cũng trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, ngày 20/11, Ban CHQS xã Đăk Sao, Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đã tìm kiếm, khai quật và quy tập được một hài cốt liệt sĩ tại thôn Đăk Chang, xã Đăk Sao.

Qua xác minh, hài cốt được xác định là liệt sĩ A Niên, sinh năm 1944, nguyên Xã đội trưởng, hy sinh năm 1967 trong trận đánh biệt kích tại khu vực thôn Đăk Chang.

Trước đó, từ thông tin do hai nhân chứng A Bia và A Nùng cung cấp, kết hợp xác minh, khảo sát thực địa, Ban CHQS xã đã xác định vị trí nghi có hài cốt liệt sĩ để tổ chức tìm kiếm, quy tập.

Quá trình thực hiện được triển khai thận trọng, đúng quy trình, với sự tham gia của Ban CHQS xã, Tiểu đội Dân quân thường trực, Tổ Khảo sát, xác minh thông tin liệt sĩ xã, các lực lượng liên quan và người dân địa phương.

Hài cốt cùng các di vật liên quan đã được thu thập, bảo quản và lập hồ sơ theo quy định, phục vụ công tác bàn giao, truy điệu và an táng tại nghĩa trang liệt sĩ.