Quảng Ngãi tìm nơi đổ thải hơn 400 nghìn m3 cát, vật chất sau nạo vét cảng Sa Huỳnh

Bí nơi đổ thải, dự án nạo vét cảng biển ngưng trệ

Dự án đê chắn cát, giảm sóng và nạo vét thông luồng vào Khu neo đậu tránh bão cảng cá Sa Huỳnh có tổng mức đầu tư 250 tỷ đồng, được khởi công vào năm 2023.

Ngoài các hạng mục như xây dựng tuyến đê chắn cát, giảm sóng phía Bắc dài 300m, lắp đặt phao tiêu... thì dự án còn có hạng mục nạo vét thông luồng vào khu neo đậu tránh trú bão cảng cá Sa Huỳnh có tổng chiều dài gần 2km, chiều rộng luồng 40m, sâu 4m; khu neo đậu có chiều dài 164m.

Để thông luồng đảm bảo tàu cá của ngư dân ra vào, cảng Sa Huỳnh cần nạo vét gần 0,5 triệu m3 vật chất.

Đã hơn 2 năm kể từ ngày khởi công, đến nay cơ bản hạng mục đê kè đã xây dựng hoàn thiện. Riêng hạng mục nạo vét, thông luồng cảng biển mới chỉ thực hiện ước khoảng 10% trong tổng số lượng vật chất sau nạo vét dự kiến khoảng 497 nghìn m3.

Ghi nhận cho thấy, tại khu vực tuyến kè được xây dựng kiên cố chạy dọc dài bảo vệ bờ biển. Song, khu luồng ra vào tàu cá chưa thể nạo vét hoàn thiện nên tàu bè ra vào rất hạn chế.

Theo người dân địa phương, vào các đợt thủy triều rút độ sâu tại một số vị trí không đủ để tàu di chuyển dễ mắc cạn. Nhiều vị trí trong khu neo đậu hiện bị cát bồi lấp nặng nên người dân ngại đưa tàu vào cảng sau hải trình dài khai thác ở biển khơi.

Theo người dân địa phương, luồng vào cảng bị bồi lấp nên tàu cá có công suất lớn trên 200CV không thể cập cảng như trước. Nhiều tàu phải neo đậu ngoài khơi hoặc di chuyển đến các cảng lân cận để lên hàng, tiếp nhiên liệu và tiêu thụ hải sản.

Theo ông Nguyễn Viết Thanh, Chủ tịch UBND phường Sa Huỳnh, đặc thù cửa biển Sa Huỳnh bị kẹp giữa núi và biển, nhiều nơi khoảng cách giữa núi và biển chỉ chưa đến 300m.

Khu vực triển khai dự án lại giáp khu dân cư hiện hữu, còn phía Bắc giáp đồng muối và Di tích Quốc gia đặc biệt văn hóa Sa Huỳnh dẫn đến việc tìm vị trí đổ thải gặp nhiều khó khăn.

Hạng mục kè chắn sóng đã thi công hoàn thành đưa vào sử dụng từ tháng 7/2025.

Đại diện Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi cho biết, dự án đã triển khai thi công, hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng hạng mục đê chắn cát, giảm sóng từ tháng 7/2025.

Riêng hạng mục nạo vét thông luồng mới thực hiện được một phần với khoảng 60 nghìn m3 trong tổng số khoảng 497 nghìn m3 và tạm dừng thi công hơn một năm qua. Nguyên nhân là do chưa được xác định vị trí và cấp phép bãi chứa thải (cát) nạo vét từ thông luồng.

Sớm xác định nơi đổ thải để tận dụng tài nguyên

Việc tỉnh Quảng Ngãi triển khai đầu tư dự án đê chắn cát, giảm sóng và nạo vét thông luồng vào Khu neo đậu tránh bão cảng cá Sa Huỳnh ngoài giải quyết bài toán đi lại và neo đậu tàu cá của ngư dân địa phương thì dự án còn khơi thông dòng chảy, chống sạt lở bảo vệ dân cư.

Theo kế hoạch ban đầu, vật chất sau nạo vét sẽ được lưu chứa ở bãi chứa tạm. Song, do điều kiện địa hình đặc thù nên việc bố trí bãi tạm trữ gặp nhiều khó khăn. Tình trạng hàng trăm nghìn m3 vật chất sau nạo vét chưa có nơi đổ thải đã ảnh hưởng lớn đến tiến độ dự án cũng như mục tiêu đầu tư được đặt ra.

Để đảm bảo hoàn thành công trình đưa vào khai thác phục vụ neo đậu tàu thuyền của người dân địa phương, nhất là tránh trú bão, chủ đầu tư kiến nghị UBND tỉnh chấp thuận khu vực, địa điểm nhận chìm ở biển chất nạo vét của dự án, để tiếp tục thi công nạo vét tuyến luồng.

Để đảm bảo hoàn thành công trình đưa vào khai thác phục vụ neo đậu tàu thuyền của người dân địa phương, nhất là tránh trú bão, chủ đầu tư kiến nghị UBND tỉnh chấp thuận khu vực, địa điểm nhận chìm ở biển chất nạo vét của dự án, để tiếp tục thi công nạo vét tuyến luồng. Song, đề xuất này chưa nhận được sự đồng thuận từ lãnh đạo tỉnh.

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu sớm triển khai các giải pháp để cấp phép nơi đổ thải nhằm sớm triển khai dự án.

Tại buổi làm việc với các chủ thể liên quan vào chiều 28/8, ông Trần Phước Hiền, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương lập các phương án tận thu lượng cát nạo vét thông luồng vào khu neo đậu tránh bão cảng cá Sa Huỳnh. Các phương án phải hoàn thành trước ngày 10/10, trình UBND tỉnh xem xét, xin ý kiến cơ quan có thẩm quyền quyết định lựa chọn.

Cũng theo ông Hiền, việc khẩn trương cho phép tận thu cát nạo vét thông luồng từ dự án sẽ giải quyết nghẽn về bãi thải chứa lượng cát rất lớn từ dự án. Đồng thời, việc có điểm đổ thải để lưu chứa sẽ tận dụng được lượng cát nạo vét làm vật liệu san lấp, tạo nguồn thu ngân sách, tránh lãng phí tài nguyên khoáng sản.