Quảng Ngãi: Tìm kiếm, quy tập thêm 8 hài cốt liệt sĩ

Ban Chỉ huy Quân sự xã Đặng Thùy Trâm (Quảng Ngãi) tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực Bệnh xá Đức Phổ. (Ảnh: Q.T)

Cụ thể, tại khu vực Bệnh xá Đức Phổ (còn gọi là Bệnh xá Hố Sâu giai đoạn 1971-1972), thuộc tổ Hố Sâu, thôn Đồng Răm, xã Đặng Thùy Trâm (Quảng Ngãi), trên cơ sở thông tin thu thập từ các nhân chứng lịch sử và kết quả khảo sát, xác minh, từ ngày 30/10-2/11, Ban Chỉ huy quân sự xã Đặng Thùy Trâm cùng các lực lượng địa phương tổ chức tìm kiếm, phát hiện và quy tập 5 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật như: tăng, vải dù, võng bộ đội, áo thun, đèn pin, dao găm, cúc áo và các vật dụng sinh hoạt.

Trong đó, một số hài cốt vẫn còn răng, ống xương chân dài và các mảnh xương - căn cứ quan trọng phục vụ công tác lấy mẫu và xác định thông tin về các liệt sĩ.

Nhiều di vật cùng hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại khu vực Bệnh xá Đức Phổ. (Ảnh: Q.T)

Theo Ủy ban nhân dân xã Đặng Thùy Trâm, qua tổ chức khảo sát, khoanh vùng tìm kiếm tại 3 địa điểm từng là bệnh xá trong thời chiến gồm: Hố Sâu, Hố Ngang và Đồng Lớn xác định có khoảng 15-16 phần mộ liệt sĩ. Riêng khu vực Bệnh xá Hố Sâu có khoảng 7 phần mộ liệt sĩ.

Tại xã Sa Loong, Ban Chỉ huy quân sự xã cũng đã phát hiện 1 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều mảnh xương, một bình tông, mảnh tăng bộ đội…

Sau khi quy tập, các hài cốt liệt sĩ được đưa vào quách để bảo quản, thờ tự theo quy định; các địa phương tiếp tục xây dựng kế hoạch mở rộng khu vực tìm kiếm.

Các hài cốt liệt sĩ được đưa vào quách, bàn giao cho địa phương bảo quản theo quy định. (Ảnh: Q.T)

Cùng với các lực lượng trên địa bàn tỉnh, tại khu vực rừng thuộc huyện Samakkhixay, tỉnh Attapeu (Lào), Đội K53 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi) phối hợp các lực lượng liên quan tổ chức tìm kiếm, phát hiện thêm 2 hài cốt liệt sĩ, nâng tổng số hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm tại khu vực này từ khi đơn vị xuất quân thực hiện nhiệm vụ lên con số 6.

Đại tá Trịnh Công Sơn, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi cho biết, từ khi triển khai thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, đến thời điểm này, tỉnh Quảng Ngãi đã tìm kiếm, quy tập được 66 hài cốt liệt sĩ.