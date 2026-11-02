Quảng Ngãi: Tìm kiếm, quy tập thêm 8 hài cốt liệt sĩ

Cụ thể, tại khu vực Bệnh xá Đức Phổ (còn gọi là Bệnh xá Hố Sâu giai đoạn 1971-1972), thuộc tổ Hố Sâu, thôn Đồng Răm, xã Đặng Thùy Trâm, lực lượng Ban CHQS xã Đặng Thùy Trâm cùng với địa phương tổ chức tìm kiếm đã phát hiện, quy tập thêm 2 hài cốt liệt sĩ.

Như vậy, sau 4 ngày triển khai (từ 30-10 đến 2-11), lực lượng chức năng đã tìm thấy tổng cộng 5 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật, như: Tăng, vải dù, võng bộ đội, áo thun, đèn pin, dao găm, cúc áo và các vật dụng sinh hoạt.

Ban CHQS xã Đặng Thùy Trâm (Quảng Ngãi) tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực Bệnh xá Đức Phổ.

Một số hài cốt vẫn còn răng, ống xương chân dài và các mảnh xương - căn cứ quan trọng phục vụ công tác lấy mẫu và xác định thông tin về các liệt sĩ. Các vị trí tìm kiếm tại khu vực Bệnh xá Đức Phổ được xác định trên cơ sở thông tin do nhân chứng lịch sử cung cấp.

Trước đó, ngày 21-10, UBND xã Đặng Thùy Trâm đã tổ chức khảo sát, khoanh vùng tìm kiếm tại 3 địa điểm từng là bệnh xá trong thời chiến, với số lượng dự kiến từ 15 đến 16 phần mộ. Riêng khu vực Bệnh xá Hố Sâu được xác định có khoảng 7 phần mộ.

Nhiều di vật được tìm thấy cùng hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại thôn Đồng Răm, xã Đặng Thùy Trâm, tỉnh Quảng Ngãi.

Cũng trong đợt này, Ban CHQS xã Sa Loong tổ chức lực lượng tìm kiếm, quy tập tại thôn Văn Minh, xã Sa Loong, sau khi gia đình ông Lê Quang Anh phát hiện xương và một số di vật nghi là của bộ đội trong quá trình thi công nhà ở.

Qua kiểm tra, mở rộng phạm vi tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện 1 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều mảnh xương, một bình tông, mảnh tăng bộ đội và thanh sắt nghi là dao găm hoặc lưỡi lê.

Các hài cốt liệt sĩ được đưa vào quách, bàn giao cho địa phương bảo quản theo quy định.

Sau khi quy tập, các hài cốt liệt sĩ được đưa vào quách để bảo quản, thờ tự theo quy định; các địa phương tiếp tục xây dựng kế hoạch mở rộng khu vực tìm kiếm.

Đại tá Lê Công Khoa, Đội trưởng Đội K53, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi cho biết, tại khu vực rừng thuộc huyện Samackhixay, tỉnh Attapeu (Lào), Đội K53 phối hợp với các lực lượng liên quan tổ chức tìm kiếm, phát hiện thêm 2 hài cốt liệt sĩ, nâng tổng số hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm tại khu vực này từ khi đơn vị xuất quân thực hiện nhiệm vụ lên con số 6.

Từ khi triển khai thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm” đến nay, tỉnh Quảng Ngãi đã tìm kiếm, quy tập được 66 hài cốt liệt sĩ. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các lực lượng kết hợp sử dụng thiết bị chuyên dụng với phương pháp đào tìm thủ công; chú trọng khảo sát, khoanh vùng, xác minh thông tin từ nhân chứng và kiểm tra các địa điểm có dấu tích chiến tranh.