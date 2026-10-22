Quảng Ngãi tìm kiếm, quy tập thêm 3 hài cốt liệt sĩ

Các hài cốt được phát hiện gồm xương sọ, răng, xương cẳng tay, xương ống chân… được bọc trong vải dù và tăng. Những di vật tìm thấy tại hiện trường gồm lược, cúc áo, mảnh bút, tất chân... Kết quả trên thể hiện sự nỗ lực của các lực lượng làm nhiệm vụ trong và ngoài nước, góp phần từng bước đưa các liệt sĩ trở về với đất mẹ, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân và gia đình.

Sau khi quy tập, cất bốc, hài cốt liệt sĩ được lực lượng chức năng đưa về thờ tự trang nghiêm, chu đáo.

Từ khi triển khai thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm đến nay, tỉnh Quảng Ngãi đã quy tập được 49 hài cốt liệt sĩ. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các lực lượng kết hợp sử dụng thiết bị chuyên dụng với phương pháp đào tìm thủ công, đồng thời chú trọng công tác khảo sát, xác định vị trí nghi vấn và bảo đảm an toàn cho cán bộ, chiến sĩ.

Thời gian tới, Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục phối hợp với các lực lượng liên quan và cấp ủy, chính quyền địa phương khảo sát, mở rộng phạm vi tìm kiếm, tập trung rà soát các khu vực có thông tin về liệt sĩ và những địa điểm còn dấu tích chiến tranh. Công tác quản lý địa bàn, kiểm tra các vị trí nghi vấn và bảo đảm an toàn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tiếp tục được đặt lên hàng đầu.

Với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao, các lực lượng đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, góp phần thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.