Quảng Ngãi tìm kiếm, quy tập 52 hài cốt liệt sĩ trong 'Chiến dịch 500 ngày đêm'

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi thành kính tiễn đưa hài cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Theo Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Ngãi, qua rà soát, toàn tỉnh xác định 13.514 mộ cần lấy mẫu.

Đến ngày 14/9, các lực lượng đã hoàn thành lấy mẫu sinh phẩm đối với toàn bộ số mộ này, vượt tiến độ so kế hoạch ban đầu. Trong đó, 9.069 mộ có mẫu đủ điều kiện đưa đi giám định ADN, chiếm 67,1%; 4.445 mộ không lấy được mẫu, chiếm 32,9%.

Quá trình khai quật, lấy mẫu được thực hiện đúng quy trình kỹ thuật, bảo đảm trang nghiêm, tôn kính và an toàn. Các bước đều được lập biên bản, chụp ảnh, ghi hình; thông tin mẫu được số hóa, cập nhật vào phần mềm quản lý thông tin mẫu hài cốt liệt sĩ và cơ sở dữ liệu quốc gia về người có công.

Cán bộ, chiến sĩ Vùng Cảnh sát biển 2 hỗ trợ lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Tỉnh đã bàn giao 4 đợt với tổng số 9.101 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ cho Viện Pháp y Quân đội để phục vụ giám định ADN. Việc bàn giao được thực hiện chặt chẽ, có biên bản đối chiếu giữa số hiệu mẫu, số hiệu mộ và hồ sơ quản lý.

Cùng với công tác lấy mẫu và thu thập thông tin, tỉnh tổ chức 22 đợt khảo sát, xác minh tại 22 địa bàn có thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, huy động 1.035 lượt cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng tham gia.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi thành kính tiễn đưa mẫu sinh phẩm hài cốt các liệt sĩ bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội phục vụ giám định ADN. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Trên cơ sở 35 nguồn thông tin có giá trị, lực lượng chức năng tổ chức khảo sát, tìm kiếm tại nhiều địa bàn trọng điểm và quy tập được 52 hài cốt liệt sĩ. Cụ thể, trên địa bàn tỉnh, đã quy tập được 36 hài cốt liệt sĩ; tại Lào và Campuchia trong mùa khô 2025-2026, quy tập được 16 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh.

Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Ngãi đặt mục tiêu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của "Chiến dịch 500 ngày đêm” trên địa bàn trước ngày 30/4/2027.

Trong đó, tiếp tục nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là người đứng đầu; thực hiện phương châm “6 rõ”, tăng cường phối hợp, bảo đảm thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ được tiếp nhận, xác minh và xử lý kịp thời.