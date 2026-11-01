Quảng Ngãi: Tìm kiếm ở Bệnh xá Đức Phổ, phát hiện thêm 5 hài cốt liệt sĩ

Thông tin từ Ban Chỉ huy Quân sự xã Đặng Thùy Trâm, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết lực lượng chức năng vừa phát hiện thêm 2 hài cốt liệt sĩ tại khu vực Bệnh xá Đức Phổ (Bệnh xá Hố Sâu, thuộc tổ Hố Sâu, thôn Đồng Răm).

5 hài cốt liệt sĩ đã được tìm thấy ở Bệnh xá Đức Phổ. (Ảnh: Q.N)

Cụ thể, trong ngày 1/11, 17 cán bộ, chiến sĩ và đại diện chính quyền địa phương tham gia tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ 7h đến 16h30. Lực lượng chức năng sử dụng máy đào kết hợp cuốc, xẻng để tìm kiếm trên diện tích 150 m², nâng tổng diện tích đã đào tìm lên 250 m².

Qua tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện 2 vị trí có hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật. Tại vị trí thứ nhất, do thời gian chôn cất đã lâu và nằm gần suối nên hài cốt đã phân hủy. Tuy nhiên, lực lượng tìm kiếm phát hiện nhiều di vật gồm tăng, vải dù, dây su, áo thun, đèn pin và dao găm đã gỉ sét.

Tại vị trí thứ hai, lực lượng chức năng tìm thấy 21 chiếc răng cùng các di vật gồm một cúc áo, một chiếc võng màu đỏ và một mảnh vải quấn. Các hài cốt và di vật được thu thập, bảo quản theo quy định để phục vụ công tác xác minh, xác định danh tính.

Trước đó, trong hai ngày 30 và 31/10, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi đã quy tập 3 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật tại Bệnh xá Đức Phổ.

Như vậy, tính đến ngày 1/11, trong đợt tìm kiếm, quy tập lần thứ ba, lực lượng chức năng đã quy tập được tổng cộng 5 hài cốt liệt sĩ tại khu vực Bệnh xá Đức Phổ.

Theo lời kể của các nhân chứng, những liệt sĩ được chôn cất tại các khu vực Hố Sâu, Hố Ngang và Đồng Lớn (thuộc khu vực Bệnh xá Đức Phổ trước đây). Các liệt sĩ hy sinh trong giai đoạn 1972-1974. Những khu vực này có tổng cộng 16 phần mộ liệt sĩ dự kiến cần tìm kiếm, quy tập.

Ngày 2/11, lực lượng chức năng tiếp tục rà soát, đào tìm tại những vị trí nghi có hài cốt liệt sĩ trong khu vực.