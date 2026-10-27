Quảng Ngãi tìm kiếm biểu trưng và ca khúc định vị bản sắc địa phương

Rừng, biển, đảo và đại ngàn là những chất liệu gợi mở cho sáng tác logo

UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Kế hoạch số 401/KH-UBND về tổ chức cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) và ca khúc về tỉnh, nhằm phát huy sức sáng tạo, tôn vinh bản sắc văn hóa, lịch sử, con người và quảng bá hình ảnh địa phương trong giai đoạn phát triển mới.

Với chủ đề định hướng “Quảng Ngãi – Bản sắc, hội tụ và phát triển”, cuộc thi sáng tác logo hướng đến khái quát những giá trị tiêu biểu của địa phương, thể hiện sự gắn kết giữa đại ngàn, rừng, biển, đảo, đồng bằng, trung du và miền núi; các di sản văn hóa, truyền thống cách mạng cùng tiềm năng phát triển kinh tế, du lịch.

Theo kế hoạch, logo được lựa chọn cần có tính sáng tạo, dễ nhận diện, dễ ghi nhớ và có khả năng ứng dụng trên nhiều nền tảng, chất liệu. Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài.

Cuộc thi hướng đến tôn vinh bản sắc văn hóa, lịch sử và con người Quảng Ngãi

Đối với cuộc thi sáng tác ca khúc, tác phẩm cần ca ngợi truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng, vẻ đẹp thiên nhiên, con người và tinh thần đoàn kết, nghĩa tình của người Quảng Ngãi. Ban tổ chức khuyến khích các tác giả khai thác chất liệu dân ca, dân nhạc, nhạc cụ truyền thống, âm hưởng văn hóa Sa Huỳnh, cồng chiêng, bài chòi và sắc thái âm nhạc đặc trưng của các dân tộc, với cách thể hiện mới mẻ, gần gũi, dễ phổ biến.

Cuộc thi ca khúc không giới hạn độ tuổi, nghề nghiệp, dành cho nhạc sĩ, nghệ sĩ chuyên nghiệp và không chuyên. Mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả được gửi tối đa 3 tác phẩm ở mỗi nội dung dự thi.

Các tác phẩm dự thi góp phần quảng bá hình ảnh quê hương Quảng Ngãi

Thời hạn nhận tác phẩm đến hết ngày 30.1.2027. Hồ sơ gửi về Phòng Quản lý văn hóa, Sở VHTTDL Quảng Ngãi, số 105 Hùng Vương, phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi; có thể nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu chính theo quy định.

Về cơ cấu giải thưởng dự kiến, tác phẩm logo được chọn làm biểu trưng của tỉnh sẽ nhận giải Nhất trị giá 150 triệu đồng. Ban tổ chức lựa chọn 10 tác phẩm vào vòng chung khảo, mỗi tác phẩm 15 triệu đồng.

Ở nội dung sáng tác ca khúc, cơ cấu giải thưởng gồm 1 giải A trị giá 80 triệu đồng; 2 giải B, mỗi giải 40 triệu đồng; 4 giải C, mỗi giải 20 triệu đồng và 13 giải Khuyến khích, mỗi giải 10 triệu đồng.

Qua cuộc thi, Quảng Ngãi lựa chọn những tác phẩm có giá trị nghệ thuật, góp phần xây dựng thương hiệu và quảng bá hình ảnh quê hương, con người, văn hóa địa phương.