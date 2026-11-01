Quảng Ngãi: Tiếp tục tìm kiếm ở Bệnh xá Đức Phổ, phát hiện thêm 2 hài cốt liệt sĩ

Lực lượng chức năng xã Đặng Thùy Trâm tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực Bệnh xá Đức Phổ (Bệnh xá Hố Sâu)

Ngày 1.11, Ban Chỉ huy Quân sự xã Đặng Thùy Trâm cho biết, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ vừa phát hiện thêm 2 hài cốt tại khu vực Bệnh xá Đức Phổ (Bệnh xá Hố Sâu), thuộc tổ Hố Sâu, thôn Đồng Răm, xã Đặng Thùy Trâm, tỉnh Quảng Ngãi. Đây là địa điểm được tìm kiếm theo thông tin do nhân chứng cung cấp.

Trong ngày, công tác tìm kiếm được triển khai từ 7 giờ đến 16 giờ 30 phút, với sự tham gia của 17 cán bộ, chiến sĩ và đại diện lãnh đạo địa phương, các phòng, ban liên quan. Lực lượng sử dụng máy đào kết hợp phương pháp thủ công để mở rộng phạm vi tìm kiếm.

Qua đào tìm thêm 150m², nâng tổng diện tích đã tìm kiếm lên 250m², lực lượng chức năng phát hiện 2 hài cốt liệt sĩ.

Đáng chú ý, hài cốt thứ nhất đã phân hủy hoàn toàn do thời gian chôn cất lâu năm và nằm gần suối. Tại vị trí này, lực lượng tìm kiếm phát hiện nhiều di vật gồm tăng, vải dù, dây su, áo thun, đèn pin và dao găm đã gỉ sét.

Hài cốt thứ hai còn 21 chiếc răng, cùng các di vật gồm một cúc áo, một võng màu đỏ và một mảnh vải quấn.

Sau khi phát hiện, các hài cốt được đưa vào quách theo quy định và bàn giao cho Phòng Văn hóa - Xã hội xã bảo quản.

Theo Ban CHQS xã Đặng Thùy Trâm, tính đến ngày 1.11, trong đợt tìm kiếm, quy tập lần thứ 3, địa phương đã tìm thấy tổng cộng 5 hài cốt liệt sĩ. Thời gian tới, lực lượng chức năng tiếp tục rà soát, dò tìm những vị trí nghi vấn tại khu vực Bệnh xá Đức Phổ.

Công tác tìm kiếm được triển khai đúng kế hoạch, quy trình, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, trang thiết bị và phương tiện. Mỗi hài cốt được tìm thấy là thêm một bước đưa những người con đã hy sinh vì Tổ quốc trở về, góp phần xoa dịu nỗi mong chờ của thân nhân và thể hiện đạo lý tri ân các Anh hùng liệt sĩ.