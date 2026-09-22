Quảng Ngãi: Tiếp tục ghi nhận 4 trận động đất tại xã Măng Bút

Theo Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần - Viện Các Khoa học Trái đất, trận động đất đầu tiên xảy ra lúc 2 giờ 6 phút 41 giây, ngày 22-9, có độ lớn 3,2 độ Richter, tại vị trí có tọa độ 14,928 độ vĩ Bắc - 108,167 độ kinh Đông, thuộc xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi. Độ sâu chấn tiêu khoảng 8,3km, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Vị trí chấn tâm trận động đất lúc 2 giờ 6 phút 41 giây, ngày 22-9 với độ sâu chấn tiêu khoảng 8,3km. Ảnh: igp-vast.vn

Tiếp đó, lúc 14 giờ 12 phút 6 giây cùng ngày, một trận động đất có độ lớn 3,0 độ Richter xảy ra tại vị trí có tọa độ 14,930 độ vĩ Bắc - 108,162 độ kinh Đông, cũng thuộc xã Măng Bút. Độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1km.

Đến 14 giờ 15 phút 43 giây, trận động đất thứ 3 xảy ra tại vị trí có tọa độ 14,947 độ vĩ Bắc - 108,214 độ kinh Đông, xã Măng Bút, độ lớn 2,9 độ Richter, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1km.

Chỉ 7 giây sau, vào lúc 14 giờ 15 phút 50 giây, trận động đất thứ 4 xảy ra tại vị trí có tọa độ 14,950 độ vĩ Bắc - 108,210 độ kinh Đông, xã Măng Bút, có độ lớn 3,2 độ Richter, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,2km.

Các trận động đất đều có cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0, Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần - Viện Các Khoa học Trái đất đang tiếp tục theo dõi các trận động đất này.

Trước đó, ngày 21-9, 7 trận động đất liên tiếp đã xảy ra tại Đà Nẵng và Quảng Ngãi, trong đó có 5 trận tại xã Măng Bút (tỉnh Quảng Ngãi).