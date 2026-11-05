Quảng Ngãi tiếp tục ghi nhận 17 trường hợp nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì

Chiều 5-11, ông Phan Minh Đan, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi đã phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành lấy 13 mẫu thực phẩm để xét nghiệm, tìm nguyên nhân các trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại xã Tịnh Khê và xã Đông Sơn.

Các trường hợp nhập viện điều trị nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì. Ảnh: T.U

Theo thông tin từ ngành y tế, từ ngày 3 đến ngày 5-11, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ngãi và Bệnh viện Đa khoa khu vực Sơn Tịnh tiếp nhận 17 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại 3 điểm bán gồm: Bánh mì que Ông Bảy (326 Lê Trọng Tấn, vòng xoay Tịnh Khê, thôn Mỹ Lại, xã Tịnh Khê); Bánh mì bà Thu (chợ Bờ Đắp, thôn Định Tân, xã Đông Sơn) và Bánh mì bà Hà (chợ Dốc, thôn Châu Thuận Biển, xã Đông Sơn).

Qua khai báo, trong khoảng thời gian từ ngày 2 đến ngày 3-11, các bệnh nhân đã mua và sử dụng bánh mì ổ có nhân tại 3 điểm bán nói trên. Đến 17 giờ ngày 2-11, trường hợp đầu tiên xuất hiện các triệu chứng đau quặn bụng, tiêu chảy nhiều lần, nôn, sốt... Sau đó, những người còn lại cũng xuất hiện triệu chứng tương tự và được đưa đến các bệnh viện để cấp cứu, điều trị.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, các bệnh viện liên quan, chính quyền, trạm y tế và công an xã Tịnh Khê, xã Đông Sơn tổ chức điều tra, thu thập thông tin, truy tìm nguyên nhân vụ việc.

Qua kiểm tra tại điểm bán Bánh mì que Ông Bảy do ông Lê Tôn Quý làm chủ, cơ sở này hằng ngày bán khoảng 700 ổ bánh mì không nhân và 300 ổ bánh mì có nhân. Nhân bánh gồm nước chan (xì dầu, gia vị), bơ (lòng đỏ trứng gà, dầu ăn), chà bông, chả heo, chả bò da, thịt heo xíu, ớt, rau thơm và đồ chua (cà rốt, củ cải). Trong đó, tương ớt, đồ chua, thịt xíu, bơ và nước chan do cơ sở tự chế biến.

Ngoài bán trực tiếp, cơ sở này còn cung cấp nguyên liệu cho hai điểm bán bánh mì bà Thu và bánh mì bà Hà. Cụ thể, mỗi ngày cung cấp cho điểm bán bà Thu khoảng 50 ổ bánh mì, 250ml nước chan, 200g bơ và 500g chà bông; điểm bán bà Hà nhận 70 ổ bánh mì không nhân, 250ml nước chan và 200g bơ.

Kiểm tra hồ sơ pháp lý tại cơ sở bánh mì que Ông Bảy, đoàn ghi nhận có danh sách chủ cơ sở xác nhận nhân viên đã tham gia tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm, giấy khám sức khỏe của chủ cơ sở và nhân viên chế biến. Cơ sở sử dụng nước giếng khoan để chế biến thực phẩm, có kết quả xét nghiệm nguồn nước ngày 27-7-2026.

Các nguyên liệu như bột mì, thịt heo, chả heo, chả bò da, rau thơm được mua từ nhiều nguồn khác nhau và có lưu giữ hợp đồng mua bán. Riêng chà bông mua tại cơ sở bà Nguyễn Thị Liễu (xã Tư Nghĩa); trứng gà mua tại cơ sở bà Thủy (thôn Xuân An, xã Đông Sơn), không lưu giữ hợp đồng mua bán.

Tại thời điểm kiểm tra, nguyên liệu thực phẩm được bảo quản trong tủ kín, đặt cách mặt đất, cách xa nguồn ô nhiễm; nhân viên chế biến có trang bị bảo hộ lao động. Tuy nhiên, khu vực chế biến thực phẩm chưa được tách biệt với nhà vệ sinh. Đoàn kiểm tra đã niêm phong toàn bộ mẫu thực phẩm còn lại tại điểm bán Bánh mì que Ông Bảy, đồng thời đề nghị cơ sở tạm ngừng kinh doanh, chờ kết luận của cơ quan chức năng.

Đối với điểm bán bánh mì bà Thu do bà Dương Thị Thu làm chủ, mỗi ngày cơ sở bán khoảng 50 ổ bánh mì có nhân vào buổi sáng. Bánh mì, chà bông, bơ và nước chan được lấy từ cơ sở Bánh mì que Ông Bảy. Các nguyên liệu còn lại như rau thơm, đồ chua, nước sốt (thịt, gia vị), thịt nướng, tương ớt do bà Thu chế biến tại bếp gia đình, nguyên liệu mua tại chợ Bờ Đắp. Chả lụa được mua từ cơ sở sản xuất chả Tiến, phường Trương Quang Trọng.

Qua kiểm tra, cơ sở chưa chứng minh được các thủ tục pháp lý liên quan đến nguồn gốc nguyên liệu, kiến thức và sức khỏe của người chế biến thực phẩm; xe bán bánh mì chưa bảo đảm vệ sinh.

Đối với điểm bán bánh mì bà Hà do bà Dương Thị Hà làm chủ, cơ sở mua bánh mì, bơ và nước chan từ cơ sở Bánh mì que Ông Bảy. Các thực phẩm còn lại như chả, rau thơm, chà bông, tương ớt, thịt heo được mua tại chợ và tự chế biến tại bếp gia đình. Tại thời điểm đoàn điều tra, cơ sở đã bán hết thực phẩm nên không thể lấy mẫu. Cơ sở cũng chưa chứng minh được các thủ tục pháp lý liên quan đến nguồn gốc nguyên liệu, kiến thức và sức khỏe của người chế biến thực phẩm.

Trước những tồn tại trên, Phòng Văn hóa - Xã hội xã Đông Sơn đã đề nghị hai cơ sở bánh mì bà Thu và bà Hà tạm ngừng kinh doanh, chờ kết luận của cơ quan chức năng.

Hiện các bệnh nhân đang được điều trị tại các bệnh viện. Qua thăm khám, xét nghiệm và tích cực điều trị, tình trạng sức khỏe các bệnh nhân đã ổn định. Ngành y tế tỉnh Quảng Ngãi đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan xét nghiệm 13 mẫu thực phẩm đã lấy, làm rõ nguyên nhân các trường hợp nghi ngộ độc.

Hà Vy