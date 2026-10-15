Quảng Ngãi tiếp nhận hơn 14 tỷ đồng chăm lo cho người nghèo trong lễ phát động

Sáng 15/10, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lễ phát động, vận động ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" và Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" năm 2026, nhằm huy động nguồn lực chăm lo đời sống người nghèo, gia đình chính sách và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi trao thư cảm ơn các doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ tại lễ phát động.

Theo đó, tại chương trình hơn 10 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã ủng hộ hai quỹ "Vì người nghèo" và Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" với tổng số tiền hơn 14 tỷ đồng, góp phần bổ sung nguồn lực thực hiện các chương trình an sinh xã hội, hỗ trợ người nghèo và tri ân người có công với cách mạng.

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi trao quà cho 10 gia đình chính sách thuộc phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi và tặng 20 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn tỉnh trong năm học 2026-2027.

Được biết, từ ngày 1/7/2025 đến nay, Quỹ "Vì người nghèo" các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã vận động hơn 44,5 tỷ đồng đóng góp từ các doanh nghiệp, nhà hảo tâm. Từ nguồn kinh phí trên, Quảng Ngãi đã phân bổ gần 14 tỷ đồng để xây mới, sửa chữa 47 nhà Đại đoàn kết; trao gần 12.200 suất quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các trường hợp khó khăn; hỗ trợ 436 học sinh nghèo cùng nhiều trường hợp cần trợ giúp đột xuất, phát triển sinh kế.

Ngoài ra, tỉnh Quảng Ngãi cũng bố trí gần 15 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 176 nhà tạm và 158 nhà ở cho con đẻ của nạn nhân chất độc da cam.

Trong công tác an sinh xã hội, tỉnh đã phân bổ hơn 14 tỷ đồng để trao 14.768 suất quà, tổ chức khám, điều trị mắt cho 1.594 lượt người, trao học bổng cho 275 học sinh và xây dựng 14 nhà tình thương.

Ngay trong lễ phát động, tỉnh Quảng Ngãi đã trao tặng xe đạp cho học sinh nghèo.

Chương trình "Kết nối những tấm lòng" đã phân bổ gần 27 tỷ đồng để trợ giúp 825 trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đối với công tác cứu trợ, Ban Cứu trợ tỉnh đã tiếp nhận hơn 182 tỷ đồng, phân bổ hơn 61 tỷ đồng để hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 2.115 nhà ở, giúp đỡ các trường hợp bị thiệt hại do thiên tai và trao 16.505 suất quà cho người dân bị ảnh hưởng.