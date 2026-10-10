Quảng Ngãi tích cực cấp cứu gần 20 bệnh nhân bị ngộ độc sau ăn bánh mỳ

Ngày 10/10, các cơ sở y tế tại Quảng Ngãi đang nỗ lực cấp cứu, điều trị cho các bệnh nhân bị ngộ độc đang nhập viện cấp cứu.

Bác sỹ bệnh viện Phúc Hưng đang cấp cứu cho các bệnh nhân bị ngộ độc.

Thông tin từ Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi, hiện các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận và điều trị cho 16 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm do ăn bánh mỳ.

Trong đó, tại Bệnh viện Phúc Hưng đang điều trị 11 ca, Bệnh viện Đa khoa khu vực Sơn Tịnh 3 ca và Bệnh viện Sản - Nhi Quảng Ngãi 2 ca.

Các trường hợp nhập viện trong tình trạng nôn ói, tiêu chảy gây mất nước. Qua khai thác thông tin, bệnh nhân khai đã có ăn bánh mỳ trước đó tại một cơ sở ở phường Cẩm Thành.

Trong sáng nay, Sở Y tế chỉ đạo Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh phối hợp với Trung tâm kiểm soát bệnh tật và các lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, lấy mẫu bệnh phẩm và thực phẩm để xét nghiệm, tìm nguyên nhân.

Trước đó, trong tháng 9, Quảng Ngãi đã ghi nhận 19 ca ngộ độc nghi do ăn bánh mỳ tại một cơ sở ở xã Tịnh Khê.