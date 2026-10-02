Quảng Ngãi thúc tiến độ loạt dự án của BSR tại Khu kinh tế Dung Quất

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển kiểm tra hiện trường dự án san lấp mặt bằng Dự án nâng cấp mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất. Ảnh: Phạm Cường-TTXVN

Đồng thời làm việc với Công ty CP Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (BSR) về kết quả thực hiện Kết luận số 08/KL-TU ngày 29/9/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

Gói thầu san lấp mặt bằng Dự án nâng cấp, mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất khởi công ngày 2/2/2026. Theo Tổng công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam (nhà thầu thi công), tổng khối lượng đất san lấp mặt bằng dự án khoảng 2,7 triệu m³ đất.

Đến nay, dự án đã được cung cấp 2,3 triệu m³; khối lượng còn lại hơn 386.000 m³ đã xác đảm bảo đủ nguồn vật liệu. Quá trình thi công bảo đảm an toàn, không phát sinh vướng mắc. Gói thầu hiện hoàn thành hơn 90% khối lượng, dự kiến hoàn thành vào ngày 9/11 và bàn giao mặt bằng cho nhà thầu EPC theo hợp đồng.

Về việc triển khai các dự án theo Kết luận số 08/KL-TU, BSR cho biết, song song với san lấp mặt bằng, ngày 9/7/2026, đơn vị và nhà thầu EPC đã ký kết hợp đồng EPC, đánh dấu bước khởi đầu quan trọng của Dự án nâng cấp, mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất.

Hiện các đơn vị liên quan đang khảo sát mặt bằng nhà máy hiện hữu, thống nhất vị trí triển khai. BSR cũng đã hoàn thành tăng vốn điều lệ lên hơn 50.000 tỷ đồng, bảo đảm nguồn vốn chủ sở hữu cho dự án và đang triển khai lựa chọn ngân hàng đầu mối thu xếp vốn vay.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển làm việc với Công ty Cổ phần Tổng Công ty lọc hóa dầu Việt Nam. Ảnh: Phạm Cường-TTXVN

Đối với Dự án trụ sở làm việc mới của BSR tại phân khu IIIA1, khu dân cư đê bao phường Nghĩa Lộ, chủ đầu tư dự án là Công ty Bao bì Thương mại và Dầu khí Bình Sơn (BSBTT)- công ty con của BSR, đang hoàn thiện các hồ sơ liên quan. Dự kiến, công trình được đầu tư với quy mô tối đa 40 tầng trên diện tích hơn 10.000 m², tích hợp các chức năng làm việc, thương mại, dịch vụ và cho thuê.

Chủ tịch UBND phường Nghĩa Lộ Trần Đình Trường cho biết, địa phương đang tích cực phối hợp với BSR triển khai các bước thực hiện dự án. Dự kiến, ngày 3/10, phường sẽ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung và quy hoạch phân khu, bảo đảm tiến độ theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Bên cạnh đó, triển khai Đề án Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất, BSR phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ngãi và các cơ quan liên quan đã hoàn thiện hồ sơ đề xuất cơ chế, chính sách phát triển trung tâm theo chỉ đạo của Chính phủ.

Tổng Giám đốc BSR Nguyễn Việt Thắng cho biết, cùng với việc thực hiện các nội dung tại Kết luận số 08/KL-TU, đơn vị đang triển khai các bước thực hiện Dự án Kho dự trữ dầu thô chiến lược quốc gia theo chỉ đạo của Chính phủ, với mục tiêu hoàn thành trong năm 2030.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển đánh giá cao sự phối hợp của BSR, nhà thầu thi công, các sở, ngành và địa phương trong việc bảo đảm tiến độ gói thầu san lấp mặt bằng Dự án nâng cấp, mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất, cũng như triển khai hiệu quả các nội dung tại Kết luận số 08/KL-TU.

"Trong 6 tháng qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo cung cấp 2,3 triệu m³ đất san lấp phục vụ dự án, bảo đảm nguồn vật liệu, không để xảy ra tình trạng thiếu đất đắp. Ngoài 5 mỏ đất đã cấp phép gồm Núi Chùa, Chồi Chước, Động Sản, Phố Tinh và Hóc Hồ, tỉnh vẫn còn 4 mỏ dự trữ phục vụ các dự án" - ông Đỗ Tâm Hiển nhấn mạnh.

Trong 6 tháng tỉnh Quảng Ngãi cấp cho chủ đầu tư dự án san lấp Dự án nâng cấp mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất 2,3 triệu m3 đất . Ảnh: Phạm Cường-TTXVN

Để bảo đảm tiến độ Dự án nâng cấp, mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất và triển khai hiệu quả các nội dung tại Kết luận số 08/KL-TU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị BSR xây dựng kế hoạch cụ thể về triển khai, thi công gói thầu EPC, xác định rõ các mốc thời gian để UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan phối hợp thực hiện.

Đối với Dự án trụ sở làm việc mới của BSR tại phân khu IIIA1, khu dân cư đê bao phường Nghĩa Lộ, ông Đỗ Tâm Hiển yêu cầu phường Nghĩa Lộ hoàn thành điều chỉnh quy hoạch chung và quy hoạch phân khu trước ngày 5/10; chủ đầu tư trình hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư chậm nhất ngày 10/10, phấn đấu khởi công dự án trước ngày 30/12/2026.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển cũng đề nghị UBND xã Vạn Tường quản lý chặt chẽ 67 ha đất trong phạm vi chưa giao cho BSR; giao Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo xử lý các vướng mắc liên quan đến diện tích đất này.

Về Dự án Kho dự trữ dầu thô chiến lược quốc gia Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và BSR cần xác định cụ thể vị trí thực hiện khu vực thực hiện dự án, thời gian hoàn thành trong tháng 10/2026.