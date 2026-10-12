Quảng Ngãi thúc tiến độ hai dự án giao thông hơn 50 nghìn tỷ kết nối Đông - Tây

Sớm hoàn thiện công tác chuẩn bị đầu tư cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum

Ngày 12/10, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đã ban hành kết luận của Phó chủ tịch UBND tỉnh Y Ngọc tại phiên họp thường kỳ tháng 9. Theo đó, bà Ngọc yêu cầu đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư, triển khai các dự án hạ tầng giao thông chiến lược, trọng điểm, nhất là dự án đường bộ cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum và dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp các đoạn còn lại từ Km32 - Km 89+513, quốc lộ 24.

Quảng Ngãi đang tập trung đẩy nhanh tiến độ để sớm triển khai trên thực địa hai dự án hạ tầng trọng điểm kết nối Đông - Tây.

Theo UBND tỉnh Quảng Ngãi, QL24 là trục giao thông đường bộ chủ yếu kết nối nội tỉnh và Bắc Tây Nguyên cũng như hai nước Lào và Campuchia. Tuyến vừa phục vụ giao thông liên vùng, vận tải hàng hóa, hành khách đường dài, vừa phục vụ nhu cầu đi lại dân sinh tại các địa phương dọc tuyến.

Hiện hai đầu tuyến đã đầu tư cơ bản hoàn thiện, riêng đoạn từ xã Ba Tơ đến xã Kon Plông (đoạn trọng điểm qua đèo Vi Ô Lắk) vẫn là đường cấp V, đèo dốc quanh co, mặt cắt hẹp, thường xuyên xảy ra sạt lở vào mùa mưa gây chia cắt giao thông.

Sau sáp nhập tỉnh, lượng phương tiện tăng đột biến, số liệu khảo sát cho thấy lưu lượng giao thông trên QL24 trong quý I/2026 bình quân khoảng 3.607 xe/ngày đêm, trong quý II/2026 bình quân khoảng 3.267 xe/ngày đêm.

Theo tỉnh Quảng Ngãi, xét riêng về lưu lượng hiện tại, chưa có đủ cơ sở để nhận định toàn tuyến QL24 đã vượt năng lực khai thác, song hạn chế chủ yếu của tuyến hiện hữu nằm ở điều kiện khai thác và chất lượng hành lang vận tải.

Do đó, QL24 khó đáp ứng yêu cầu hình thành một hành lang vận tải liên vùng có tốc độ cao, năng lực lớn, ổn định và an toàn, nhất là đối với vận tải hàng hóa đường dài, xe tải trọng lớn kết nối Tây Nguyên với cảng biển.

Vì thế, việc đầu tư, mở rộng QL24 được tỉnh Quảng Ngãi xem là công trình trọng điểm và quyết tâm triển khai đầu tư để xóa nút cổ chai. Qua đó, tăng tính kết nối giữa cao nguyên với đồng bằng ven biển, tạo động lực thúc đẩy giao thương hàng hoá, phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng.

Được biết, vừa qua tỉnh đã thông qua chủ trương đầu tư nâng cấp, mở rộng 48km QL24, đoạn từ Km32 - Km 89+513, với tổng mức đầu tư khoảng 2.350 tỷ đồng. Địa phương đang hoàn tất các thủ tục báo cáo khả thi để trình cấp thẩm quyền.

Theo UBND tỉnh Quảng Ngãi, ngoài QL24 thì việc đầu tư cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum là hết sức cần thiết với tỉnh. Sơ bộ, dự án có chiều dài 136km, vốn đầu tư khoảng 51.000 tỷ đồng. Khi được đầu tư hoàn thiện sẽ kết nối cao tốc Bắc - Nam phía Đông với cao tốc Bắc - Nam phía Tây.

Tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đang tập trung hoàn thiện các hồ sơ có liên quan đến dự án báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Phấn đấu hoàn thiện các thủ tục để khởi công dự án trong năm 2027.

Cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum được đầu tư hoàn thiện sẽ là trục giao thông Đông - Tây có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, kết nối cao tốc Bắc - Nam phía Đông với cao tốc Bắc - Nam phía Tây, đồng thời kết nối khu vực phía Tây tỉnh Quảng Ngãi, khu vực Tây Nguyên với Khu kinh tế Dung Quất, hệ thống cảng biển Dung Quất và mạng lưới giao thông quốc gia.

QL24 là trục giao thông độc đạo nối trung tâm tỉnh Quảng Ngãi với các địa phương phía Tây thường xuyên bị chia cắt vào mùa mưa lũ do sạt lở núi, nhất là đoạn qua đèo Vi Ô Lắk.

Việc đầu tư tuyến cao tốc không chỉ nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải trên hành lang Quảng Ngãi - Kon Tum mà còn góp phần hình thành trục liên kết từ khu vực Tây Nguyên, cửa khẩu quốc tế Bờ Y ra biển, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và ổn định dân cư khu vực miền núi, biên giới.

Để đảm bảo mục tiêu đề ra, Tỉnh ủy Quảng Ngãi chỉ đạo Ban thường vụ Đảng ủy 14 xã, phường có dự án đi qua tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, vận động về chủ trương thực hiện dự án, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư. Đảm bảo bàn giao mặt bằng cho dự án đúng tiến độ.

Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc triển khai thực hiện dự án; kịp thời chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc, khó khăn để dự án thực hiện đúng chủ trương, quy định và đảm bảo chất lượng, tiến độ đề ra.

Khẩn trương tháo gỡ vướng mắc, giải ngân 100% vốn

Việc tỉnh Quảng Ngãi quyết tâm triển khai hai dự án hạ tầng trọng điểm mang tính chiến lược kết nối Đông - Tây là dự án nâng cấp, mở rộng QL24 và dự án cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum là yêu cầu tất yếu trong bối cảnh giao thông kết nối còn yếu, có thời điểm bị chia cắt.

Theo tỉnh Quảng Ngãi, ngoài nâng cấp, hoàn thiện đoạn tuyến 48km còn lại của QL24 thì việc đầu tư hoàn thiện cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum sẽ là bệ phóng để tỉnh vươn lên, khai thác triệt để tiềm năng, lợi thế hiện có và mở rộng không gian phát triển. Tăng cường kết nối, thúc đẩy giao thương hàng hoá nhất là hai nước Lào và Campuchia.

Trong đó, lợi thế mà cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum mang lại không chỉ chia lửa giao thông, tạo tuyến vận tải thay thế khi QL24 xảy ra sạt lở, ách tắc hoặc sự cố do thiên tai mà còn giảm chi phí vận hành phương tiện và nâng cao độ tin cậy của hành trình.

Ngoài chỉ đạo sớm hoàn thiện công tác chuẩn bị triển khai hai dự án giao thông trọng điểm, Quảng Ngãi còn yêu cầu các chủ thể khẩn trương tháo gỡ vướng mắc các dự án, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư năm 2026.

Tỉnh Quảng Ngãi nhận định: Sau khi tuyến cao tốc hoàn thành, QL24 tiếp tục đảm nhận chức năng giao thông dân sinh, kết nối các địa phương dọc tuyến. Hai tuyến bổ trợ cho nhau, tăng khả năng dự phòng của hệ thống giao thông khi xảy ra thiên tai, sạt lở.

Đây là lợi ích quan trọng đối với vận tải hàng hóa, đặc biệt hàng hóa xuất nhập khẩu, nông sản và các loại hàng hóa yêu cầu thời gian vận chuyển nhanh, ổn định.

Ngoài đôn thúc triển khai hai dự án hạ tầng giao thông trọng điểm trên, hiện Quảng Ngãi đang triển khai song song nhiều dự án giao thông kết nối với vốn đầu tư hàng nghìn tỷ đồng như đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi, nâng cấp mở rộng tỉnh lộ 676...

Trong thông báo kết luận vừa ban hành, bà Y Ngọc yêu cầu các chủ thể liên quan tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về bồi thường, giải phóng mặt bằng và vật liệu xây dựng. Phấn đấu đẩy nhanh giải ngân, hoàn thành 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026.

Cụ thể, các chủ đầu tư chủ động rà soát tiến độ từng dự án, từng gói thầu, từng nguồn vốn, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, nhất là về bồi thường, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, đấu thầu và tổ chức thi công. Khẩn trương hoàn thành các dự án có thời hạn hoàn thành trong năm 2026, bảo đảm chất lượng, tiến độ, hiệu quả đầu tư và tránh phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản.