Quảng Ngãi: Thực hiện quyết định bắt giữ tàu biển Aquacharm

Tàu Aquacharm bị hư hỏng phần mũi tàu sau khi xảy ra tai nạn.

Ngày 22/10, Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi ban hành Thông báo số 987/TB-CVHHQNg về việc thực hiện quyết định bắt giữ tàu biển Aquacharm theo Quyết định số 154/QĐ-BGTB ngày 21/10/2026 của Tòa án nhân dân khu vực 2-Quảng Ngãi.

Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi yêu cầu trong thời gian bị bắt giữ, tàu Aquacharm không được phép rời khỏi vùng nước cảng biển thuộc phạm vi quản lý của cảng vụ, đồng thời phải neo đậu đúng vị trí được chỉ định.

Tàu Aquacharm neo tại cảng chuyên dụng sau vụ tai nạn.

Thuyền trưởng có trách nhiệm duy trì đầy đủ thuyền viên, bảo đảm trực ca, thực hiện các quy định về an toàn, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường tại khu vực neo đậu. Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi yêu cầu thuyền trưởng cùng các bên liên quan nghiêm túc chấp hành quyết định của tòa án.

Như Báo Nhân Dân đã đưa tin, tàu Aquacharm có quốc tịch Marshall Islands, trọng tải 182.309 tấn, có hành trình từ cảng Hedland - Australia về cảng Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi. Trên tàu có 22 thuyền viên, do ông Lee Sanghwa làm thuyền trưởng.

Khoảng 18 giờ ngày 18/10, trong quá trình di chuyển vào khu vực bến số 10, thuộc cảng chuyên dụng Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất thì xảy ra va chạm giữa tàu Aquacharm với phần cầu cảng đang xây dựng. Thời điểm xảy ra tai nạn trên tàu có gần 170.600 tấn quặng sắt.

Qua kiểm tra sơ bộ của cơ quan chức năng, tàu Aquacharm bị xé toạc kéo dài khoảng 5m ở phần mũi tàu, sạt hai bên mạn trái và mạn phải tàu, phần cầu cảng bị hư hỏng. Tại thời điểm xảy ra sự cố, tất cả thuyền viên tàu Aquacharm an toàn và chưa phát hiện tràn dầu chung quanh tàu.