Quảng Ngãi thực hiện hóa mục tiêu trở thành cực tăng trưởng miền Trung

Quang cảnh Hội thảo. Ảnh Nguyễn Đăng Lâm

Ngày 24/9/2026, Báo Tiền Phong phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội thảo “Quảng Ngãi hiện thực hóa mục tiêu trở thành cực tăng trưởng miền Trung”.

Đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp dự Hội thảo. Ảnh Nguyễn Đăng Lâm ↵

Hội thảo có sự tham dự của lãnh đạo các cơ quan Trung ương, lãnh đạo các tỉnh/thành phố lân cận, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi, đại diện các sở, ban, ngành, địa phương; các chuyên gia, nhà khoa học, hiệp hội, cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư và các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương, địa phương. Ông Trần Phước Hiền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi và Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng biên tập Báo Tiền Phong chủ trì Hội thảo.

Ông Trần Phước Hiền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chào mừng Hội thảo. Ảnh Nguyễn Đăng Lâm

Phát biểu chào mừng tại Hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Phước Hiền nhấn mạnh về yêu cầu chuyển hóa các tiềm năng, lợi thế thành động lực tăng trưởng thực chất. Ông nêu rõ: “Có tiềm năng và lợi thế chưa đồng nghĩa với việc trở thành một cực tăng trưởng. Điều quan trọng là phải chuyển hóa hiệu quả tiềm năng thành năng lực sản xuất, giá trị gia tăng và kết quả phát triển thực chất; đồng thời nâng cao chất lượng hạ tầng, nguồn nhân lực, năng lực quản trị và khả năng liên kết”. Theo lãnh đạo tỉnh, Quảng Ngãi sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chất lượng điều hành, khơi thông nguồn lực xã hội và đồng hành cùng doanh nghiệp, qua đó, tạo thêm những động lực mới để hiện thực hóa mục tiêu trở thành một cực tăng trưởng quan trọng của khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Nhà báo Phùng Công Sưởng, TBT Báo Tiền Phong phát biểu khai mạc Hội thảo. Ảnh Nguyễn Đăng Lâm

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng biên tập Báo Tiền Phong kỳ vọng Hội thảo sẽ mang đến cho Quảng Ngãi những góc nhìn mới, những luận cứ khoa học và những gợi mở có giá trị qua lăng kính của các chuyên gia, nhà khoa học, các bộ, ban, ngành Trung ương và cộng đồng doanh nghiệp.

Đây sẽ là diễn đàn để cùng đánh giá những tiềm năng, lợi thế và cơ hội; nhận diện những điểm nghẽn, thách thức; đồng thời gợi mở những định hướng và giải pháp có tính khả thi để Quảng Ngãi mở rộng không gian tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh và từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành cực tăng trưởng của miền Trung.

“Chúng tôi cũng mong muốn thông qua Hội thảo và các hoạt động truyền thông trước, trong và sau Hội thảo, hình ảnh, tiềm năng và cơ hội đầu tư, hợp tác của Quảng Ngãi sẽ được quảng bá rộng rãi hơn tới cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư và du khách trong nước, quốc tế”, Nhà báo Phùng Công Sưởng chia sẻ.

Hội thảo diễn ra trong bối cảnh Quảng Ngãi bước vào một giai đoạn phát triển mới với không gian phát triển rộng hơn và những yêu cầu cao hơn về năng lực quản trị, huy động nguồn lực và tổ chức thực hiện.

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030 xác định mục tiêu đến năm 2030 Quảng Ngãi trở thành tỉnh phát triển khá, một cực tăng trưởng quan trọng ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên; phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2026–2030 từ 10%/năm trở lên.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Quảng Ngãi có những nền tảng quan trọng về công nghiệp, kinh tế biển, cảng biển, logistics, du lịch và không gian phát triển đa dạng. Khu kinh tế Dung Quất tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong cấu trúc kinh tế của tỉnh, gắn với các ngành công nghiệp nền tảng và định hướng phát triển Trung tâm Lọc hóa dầu và Năng lượng quốc gia.

Cùng với Dung Quất, không gian phát triển của Quảng Ngãi còn được mở rộng với các khu vực miền núi, cao nguyên, đồng bằng, biển và hải đảo; tạo điều kiện để tăng cường liên kết giữa các vùng, phát huy lợi thế bổ trợ và hình thành những động lực phát triển mới. Tuy nhiên, tiềm năng và lợi thế chỉ trở thành năng lực tăng trưởng khi được chuyển hóa thành năng lực sản xuất, giá trị gia tăng và kết quả phát triển thực chất. Đây cũng là một trong những vấn đề trọng tâm được đặt ra tại Hội thảo.

Ông Ông Nguyễn Văn Trọng, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi trình bày tham luận Những nhiệm vụ trọng tâm phát triển KT-XH tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn mới. Ảnh Nguyễn Đăng Lâm

Trong khuôn khổ Hội thảo, các tham luận tập trung vào những vấn đề có ý nghĩa nền tảng đối với quá trình phát triển của Quảng Ngãi. Tham luận của đồng chí Nguyễn Văn Trọng, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi đã khái quát các nhiệm vụ trọng tâm nhằm hiện thực hóa mục tiêu đưa Quảng Ngãi trở thành cực tăng trưởng quan trọng của miền Trung. Địa phương xác định tư duy phát triển mới với kịch bản tối ưu “Liên kết để mạnh hơn - Tập trung để bứt phá - Bản sắc để trường tồn”, dựa trên sự liên kết chặt chẽ giữa không gian Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ, lấy hành lang Tây - Đông từ Bờ Y qua khu vực Tây Nguyên, miền núi Quảng Ngãi đến biển và cảng nước sâu Dung Quất làm trục động lực chủ đạo.

Ông Búi Quốc Hùng, Phó Cục Trưởng Cục Điện lực - Bộ Công thương tham luận tại Hội thảo. Ảnh Nguyễn Đăng Lâm

Tham luận của đồng chí Bùi Quốc Hùng, Phó Cục Điện lực (Bộ Công Thương) đánh giá Quảng Ngãi có nhiều điều kiện để hình thành trung tâm năng lượng có tầm vóc quốc gia, với hạt nhân là Khu kinh tế Dung Quất, chuỗi lọc – hóa dầu, khí – điện, cảng biển và không gian năng lượng phía Tây. Mục tiêu không chỉ là gia tăng công suất nguồn điện mà phải hình thành hệ sinh thái năng lượng – công nghiệp – hạ tầng – thị trường đồng bộ.

Tham luận đề xuất 6 nhóm giải pháp: đồng bộ quy hoạch và danh mục dự án; tháo gỡ chuỗi khí – điện Dung Quất gắn với nguồn khí Cá Voi Xanh; phát triển lưới điện đồng bộ với nguồn và phụ tải; phát triển năng lượng tái tạo gắn với khả năng truyền tải, lưu trữ và điều tiết; kết nối phát triển năng lượng với các ngành công nghiệp xanh, phụ tải lớn; đồng thời nâng cao chất lượng môi trường đầu tư, công nghệ và nguồn nhân lực.

TS Nguyễn Khánh Tùng, Cục Đổi mới sáng tạo - Bộ KH&CN tham luận tại Hội thảo. Ảnh Nguyễn Đăng Lâm

Trong bài tham luận trình bày tại Hội thảo, TS Nguyễn Khánh Tùng (Cục Đổi mới sáng tạo - Bộ KH&CN) nhấn mạnh đổi mới sáng tạo là chìa khóa nâng cao năng lực cạnh tranh và sức bật kinh tế Quảng Ngãi. Đánh giá năng lực công nghệ của doanh nghiệp còn hạn chế, đặc biệt ở nghiên cứu – phát triển, làm chủ công nghệ và đầu tư cho đổi mới sáng tạo; doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm đa số. Tham luận đề xuất hoàn thiện chính sách, phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và Trung tâm đổi mới sáng tạo cấp tỉnh, tăng liên kết Nhà nước – Nhà trường – Doanh nghiệp, hỗ trợ đổi mới công nghệ, chuyển đổi số, phát triển nhân lực chất lượng cao và huy động thêm nguồn lực xã hội.

Tiến sĩ Hoàng Hồng Điệp, Giám đốc Phân hiệu Trường ĐH Tài chính- Marketing TP Huế tham luận tại Hội thảo. Ảnh Nguyễn Đăng Lâm

Tham luận của TS. Hoàng Hồng Hiệp, Giám đốc Phân hiệu Trường Đại học Tài chính – Marketing tại TP. Huế chỉ ra những hạn chế của mô hình tăng trưởng dựa nhiều vào công nghiệp nặng của Quảng Ngãi. Trên cơ sở đó, tham luận đề xuất chuyển sang mô hình tăng trưởng đa động lực, tăng cường liên kết vùng, phát triển logistics, đô thị, thương mại – dịch vụ và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Các đại biểu tham quan các gian hàng OCOP trưng bày bên lề Hội thảo. Ảnh Nguyễn Đăng Lâm

Bài tham luận của PGS.TS Bùi Quang Bình – Trưởng ĐH Kinh tế (ĐH Đà Nẵng) phân tích lợi thế của Quảng Ngãi trong cấu trúc biển – cao nguyên – biên giới, lấy Dung Quất làm cực công nghiệp, cảng biển và logistics, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu mở rộng kết nối với Chu Lai, Đà Nẵng, Gia Lai và hành lang Đông – Tây. Trên cơ sở nhận diện các điểm nghẽn về kết nối sau cảng, vận tải đa phương thức và dịch vụ logistics, tham luận đề xuất giảm chi phí logistics, phát triển hệ sinh thái dịch vụ, tăng giá trị gia tăng giữ lại tại địa phương, qua đó mở rộng không gian tăng trưởng cho Quảng Ngãi.

Ông Trần Phước Hiền, PCT UBND tỉnh cùng các đại biểu tham quan guan hàng trưng bày các sản phẩm Công ty CP Đường Quảng Ngãi. Ảnh Nguyễn Đăng Lâm

PGS.TS Phạm Trung Lương – Thành viên Tổ chuyên gia tư vấn Quy hoạch Quốc gia đã chỉ ra lợi thế mới để phát triển du lịch của Quảng Ngãi sau sáp nhập với 3 điểm tiềm năng trở thành khu du lịch quốc gia gồm Lý Sơn, Mỹ Khê và Măng Đen. Đồng thời, thẳng thắn nêu rõ những điểm nghẽn về chiến lược, hạn chế về kết nối không gian du lịch, năng lực thích ứng và quản trị rủi ro… của du lịch Quảng Ngãi. Tham luận cũng đã hiến kế để địa phương biến lợi thế, cơ hội thành nguồn lực phát triển du lịch.

Các đại biểu tham quan các gian hàng trưng bày bán các sản phẩm OCOP. Ảnh Nguyễn Đăng Lâm

Một nội dung trọng tâm của Hội thảo là phiên thảo luận “Tháo gỡ điểm nghẽn để Quảng Ngãi bứt phá trở thành cực tăng trưởng”, với sự tham gia của lãnh đạo tỉnh, đại diện các bộ, ngành Trung ương, chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp.

Phiên thảo luận tập trung vào các rào cản về thể chế, hạ tầng và nguồn lực, phát triển nguồn nhân lực, khoa học, công nghệ, đổi mới áng tạo; phát huy lợi thế KKT Dung Quất, liên kết vùng và các giải pháp tạo động lực tăng trưởng mới, đồng thời trao đổi về khả năng xây dựng các cơ chế, chính sách phù hợp nhằm khơi thông các nguồn lực phát triển.

Các sản phẩm của Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam Trưng bày bên lề Hội thảo. Ảnh Nguyễn Đăng Lâm

Trong khuôn khổ Hội thảo, Ban Tổ chức tổ chức không gian trưng bày giới thiệu các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghệ, mô hình và giải pháp công nghệ tiêu biểu của địa phương và doanh nghiệp./.

Bài và ảnh: Nguyễn Đăng Lâm