Biến chất thải, nhiệt thừa thành nguồn lực sản xuất

Tại Khu kinh tế (KKT) Dung Quất và các khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, chuyển đổi xanh không còn chỉ là định hướng dài hạn mà đang từng bước hiện diện trong hoạt động sản xuất của doanh nghiệp.

Những giải pháp thu hồi nhiệt thừa, tái sử dụng nước, tận dụng phụ phẩm và thay thế nhiên liệu hóa thạch đang mở ra cơ hội hình thành mô hình công nghiệp tuần hoàn, hướng đến phát triển bền vững.

Với vai trò là động lực tăng trưởng chủ yếu của tỉnh, KKT Dung Quất và các KCN đang đứng trước yêu cầu vừa mở rộng sản xuất, vừa sử dụng hiệu quả tài nguyên, kiểm soát phát thải và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Một trong những chuyển biến đáng chú ý tại các doanh nghiệp công nghiệp ở Quảng Ngãi là việc từng bước tận dụng những nguồn nguyên liệu, năng lượng trước đây có thể bị thải bỏ trong quá trình sản xuất.

Tại Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, nhiều giải pháp sử dụng hiệu quả tài nguyên đã được triển khai như tái sử dụng nước rửa muối, thu hồi dầu từ bùn đáy bể, tái chế xúc tác, thu hồi lưu huỳnh và tận dụng phụ phẩm.

Các giải pháp này góp phần giảm lượng chất thải, tiết kiệm nguyên liệu, đồng thời nâng cao hiệu quả vận hành nhà máy.

Trong lĩnh vực luyện kim, Khu liên hợp sản xuất gang thép của Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất cũng triển khai các giải pháp tái sử dụng xỉ luyện kim, thu hồi nhiệt thừa để phát điện.

Việc tận dụng nhiệt phát sinh trong quá trình sản xuất không chỉ giúp sử dụng hiệu quả năng lượng mà còn mở ra hướng giảm tiêu hao tài nguyên trong ngành công nghiệp có nhu cầu năng lượng lớn.

Quảng Ngãi từng bước chuyển đổi các khu công nghiệp theo hướng xanh, sinh thái, gắn phát triển sản xuất với bảo vệ môi trường.

Ở KCN VSIP Quảng Ngãi, hệ thống xử lý nước thải tập trung có công suất 12.000m³/ngày, kết hợp sử dụng điện mặt trời. Đây là một trong những hạng mục hạ tầng phục vụ yêu cầu kiểm soát môi trường trong hoạt động sản xuất công nghiệp.

Không chỉ các doanh nghiệp lọc hóa dầu, luyện kim, xu hướng chuyển đổi xanh còn được triển khai trong ngành chế biến thực phẩm, đồ uống.

Công ty CP Đường Quảng Ngãi đầu tư hệ thống xử lý nước thải sản xuất đạt quy chuẩn để sử dụng tưới cây. Trong khi đó, Công ty CP Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi chuyển từ sử dụng dầu FO sang nhiên liệu sinh khối (biomass), góp phần giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và hạn chế phát thải khí nhà kính.

Những giải pháp này cho thấy chuyển đổi xanh có thể bắt đầu từ chính hoạt động sản xuất thường ngày, thông qua tiết kiệm năng lượng, đổi mới công nghệ và tận dụng hiệu quả nguồn tài nguyên sẵn có.

Theo ông Nguyễn Thanh Mân - Giám đốc Sở Công Thương Quảng Ngãi, toàn tỉnh hiện có 6 KCN tập trung đang hoạt động, trong đó 5 KCN đã hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải tập trung theo quy định.

Tuy nhiên, khi quy mô sản xuất tiếp tục mở rộng, yêu cầu bảo vệ môi trường, kiểm soát phát thải carbon và phát triển kinh tế tuần hoàn cũng ngày càng cao. Điều này đòi hỏi các doanh nghiệp và KCN tiếp tục đổi mới phương thức sản xuất, đầu tư hạ tầng và công nghệ theo hướng bền vững.

Hình thành chuỗi công nghiệp tuần hoàn tại Dung Quất

Từ những mô hình chuyển đổi xanh tại từng doanh nghiệp, Quảng Ngãi đang hướng đến mục tiêu lớn hơn là phát triển các KCN sinh thái, trong đó các cơ sở sản xuất có thể liên kết, sử dụng hiệu quả nguyên liệu, năng lượng và phụ phẩm của nhau.

Theo Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi, cạnh tranh trong thu hút đầu tư hiện nay không còn chủ yếu dựa vào lợi thế đất đai hay chi phí lao động. Những tiêu chuẩn về môi trường, phát thải carbon, chuyển đổi năng lượng và kinh tế tuần hoàn ngày càng có tác động trực tiếp đến hoạt động của doanh nghiệp.

Nhà máy Lọc dầu Dung Quất đẩy mạnh đổi mới công nghệ, tiết kiệm năng lượng và tận dụng phụ phẩm, hướng đến sản xuất xanh, bền vững.

Trong bối cảnh đó, phát triển KCN xanh, sinh thái trở thành hướng đi cần thiết để nâng cao chất lượng thu hút đầu tư và năng lực cạnh tranh của địa phương.

Theo định hướng điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, KKT Dung Quất được xác định là cực tăng trưởng, trung tâm công nghiệp động lực của tỉnh.

Để xây dựng Dung Quất trở thành trung tâm kinh tế biển năng động, xanh, thông minh và hiện đại, tỉnh chú trọng thúc đẩy chuyển dịch sang mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.

Một trong những nhiệm vụ được đặt ra là xây dựng lộ trình nâng cấp các KCN hiện hữu thành KCN sinh thái, đồng thời lựa chọn các dự án đầu tư phù hợp với định hướng phát triển bền vững.

Quảng Ngãi cũng định hướng phát triển hệ sinh thái công nghiệp hạ nguồn lọc hóa dầu - hóa chất - hydrogen - LNG, sản xuất thép chất lượng cao, thép đặc biệt và vật liệu mới.

Việc hình thành các chuỗi công nghiệp có khả năng liên kết, tận dụng nguyên liệu và phụ phẩm được kỳ vọng góp phần nâng cao giá trị sản xuất, giảm lãng phí tài nguyên và tạo thêm lợi thế thu hút đầu tư.

Từ những giải pháp xanh đang được triển khai tại các nhà máy đến định hướng phát triển KCN sinh thái, Quảng Ngãi từng bước xây dựng nền tảng cho mô hình tăng trưởng công nghiệp theo hướng hiện đại, sử dụng hiệu quả tài nguyên và gắn phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường.