Quảng Ngãi: Thông tin tiếp về khởi công công trình Cầu Trà Khúc 1

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo tỉnh dự lễ khởi công. Ảnh Nguyễn Đăng Lâm↵

Ngày 08/10/2026, UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Lễ khởi công công trình Cầu Trà Khúc 1bắc qua sông Trà Khúc đoạn chảy qua đô thị trung tâm tỉnh Quảng Ngãi thay thế cầu cũ đã sử dụng hơn 60 năm, nay đã xuống cấp nghiêm trọng. Dự án có tổng mức đầu tư gần 2.200 tỷ đồng.

Các đại biểu dự lễ khởi công. Ảnh Nguyễn Đăng Lâm

Tham dự lễ khởi công có ông Đặng Ngọc Huy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban công tác đại biểu của Quốc hội- nguyên Phó Bí thư Thường trực, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi, Kon Tum qua các thời kỳ; tham dự lễ có bà Đinh Thị Hồng Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; ông Nguyễn Đức Tâm, Phó Bí thư - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi; lãnh đạo HĐND tỉnh, UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Đức Tâm, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ khởi công. Ảnh Nguyễn Đăng Lâm

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ khởi công, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm cho rằng: Thời gian qua, tỉnh Quảng Ngãi đã tập trung nguồn lực đầu tư, triển khai thi công nhiều công trình, dự án giao thông trọng điểm nhằm từng bước hình thành mạng lưới giao thong đồng bộ, tăng cường kết nối giữa các khu vực, trung tâm kinh tế, khu công nghiệp, cảng biển và các vùng trong tỉnh; đồng thời nâng cao khả năng kết nối của Quảng Ngãi với hệ thống giao thông quốc gia, tạo động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian đến. Hiên nay, nhiều công trình, dự án quan trọng đang được triển khai như: Đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi; Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh; nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 24B; nâng cấp, mở rộng Tỉnh lộ 671... và tỉnh đang trình Trung ương xem xét quyết định đầu tư tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum và triển khai các công trình, dự án giao thông quan trọng khác.

Phối cảnh cầu Trà Khúc 1

Việc khởi công đầu tư xây dựng mới Cầu Trà Khúc 1 không đơn thuần là giải quyết bài toán giao thông, kết nối thông suốt giữa bờ Bắc và bờ Nam sông Trà Khúc, mà còn có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và mở rộng không gian phát triển đô thị trung tâm Quảng Ngãi. Vì vậy, việc khởi công đầu tư xây dựng mới Cầu Trà Khúc 1 không đơn thuần là giải quyết bài toán giao thông, kết nối thông suốt giữa bờ Bắc và bờ Nam sông Trà Khúc, mà còn có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và mở rộng không gian phát triển đô thị trung tâm Quảng Ngãi.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị tư vấn và nhà thầu thi công tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ, trước hết, Ban Quản lý dự án phải phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm của Chủ đầu tư, chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, tăng cường công tác quản lý, điều hành; kịp thời tham mưu, đề xuất giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh, không để ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án.

Các sở, ban, ngành và địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ, kịp thời giải quyết các thủ tục và những vấn đề liên quan đến quá trình triển khai dự án; tạo điều kiện thuận lợi nhất để công trình được thực hiện đúng kế hoạch.

Đơn vị tư vấn và nhà thầu thi công phải tập trung đầy đủ nhân lực, thiết bị và các điều kiện cần thiết; tổ chức thi công khoa học, bảo đảm chất lượng, tiến độ, an toàn lao động, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường; thực hiện nghiêm các cam kết đã ký kết.

Đặc biệt, đây là công trình có vị trí quan trọng trong không gian đô thị, vì vậy quá trình triển khai cần đặc biệt quan tâm đến công tác tổ chức giao thông, cảnh quan và môi trường; hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt và việc đi lại của người dân trong khu vực. Do vậy, yêu cầu các đơn vị xác định rõ đây là công trình quan trọng, tập trung nguồn lực, tổ chức thực hiện với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao nhất, phấn đấu hoàn thành công trình đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và phát huy hiệu quả đầu tư.

Ông Trần Hoàng Vĩnh, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh báo cáo tổng quát vềdự án công trình cầu Trà Khúc 1. Ảnh Nguyễn Đăng Lâm

Thay mặt Chủ đầu tư dự án, ông Trần Hoàng Vĩnh, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh báo cáo tổng quát về quá trình triển khai thực hiện dự án, đủ các điều kiện khởi công công trình cầu Trà Khúc 1 theo kế hoạch.

Theo đó, công trình có tổng mức đầu tư 2.199 tỷ đồng, với tổng chiều dài tuyến chính là 829,70m; trong đó cầu Trà Khúc 1 dài 577,55m, rộng 28 m, được thiết kế theo dạng cầu treo dây võng tự neo, với sơ đồ nhịp gồm 02 nhịp chính dài 186 m và 02 nhịp biên dài 75 m; cầu dẫn với 02 nhịp dài 25,0 m. Cầu chính sử dụng dầm thép liên hợp bản bê tông cốt thép và dầm bê tông cốt thép dự ứng lực; cầu dẫn sử dụng dầm bản bê tông cốt thép dự ứng lực. Mố, trụ cầu bằng bê tông cốt thép, móng sử dụng cọc khoan nhồi bê tông cốt thép.

Cùng với cây cầu, dự án đầu tư đồng bộ các tuyến đường kết nối, nút giao, hầm chui đường Tôn Đức Thắng, kè sông, đường dạo, cây xanh, chiếu sáng và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật liên quan.

Về kiến trúc, phương án thiết kế kiến trúc công trình đã được tổ chức thi tuyển rộng rãi trong nước. Phương án đạt giải Nhất “Dấu ấn sông Trà” với hình tượng ba vòng tròn nối tiếp nhau, gợi liên tưởng đến hình ảnh bờ xe nước trên sông Trà Khúc, mang tính độc đáo, biểu tượng, thể hiện đậm nét bản sắc văn hóa của vùng đất Quảng Ngãi và nhận được sự quan tâm, đồng tình, ủng hộ của Nhân dân.

Với những giá trị về giao thông, kiến trúc và cảnh quan, kết hợp với không gian Công viên Ba Tơ và cảnh quan khu vực hai bên sông Trà Khúc, Cầu Trà Khúc 1 được kỳ vọng sẽ hình thành một khu vực điểm nhấn về kiến trúc, cảnh quan trong không gian đô thị Quảng Ngãi, tạo tiền đề cho định hướng phát triển đô thị lâu dài, hiện đại, văn minh và giàu bản sắc.

Cầu Trà Khúc hiện hữu đã sử dụng hơn 60 năm, đã xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh Nguyễn Đăng Lâm

Cầu Trà Khúc 1 hiện hữu đã gắn bó với đô thị Quảng Ngãi và người dân hai bờ sông Trà hơn 60 năm qua. Cây cầu không chỉ làm nhiệm vụ kết nối giao thông, mà đã trở thành hình ảnh thân thuộc, gắn với ký ức và những chặng đường phát triển của nhiều thế hệ người Quảng Ngãi.

Việc khởi công xây dựng cây cầu mới tại khu vực Cầu Trà Khúc 1 hiện hữu. Đây không chỉ là việc đầu tư một công trình giao thông, mà còn là sự tiếp nối giữa những giá trị đã hình thành trong quá khứ với một diện mạo mới, hiện đại hơn, đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị của tỉnh trong giai đoạn mới. Cây cầu cũ sẽ còn mãi trong ký ức của bao thế hệ; cây cầu mới sẽ viết tiếp câu chuyện phát triển của quê hương.

Lực lượng xe chuyên dụng tham gia lễ khởi công. Ảnh Nguyễn Đăng Lâm

Với mục tiêu và ý nghĩa quan trọng của công trình, ông Trần Hoàng Vĩnh, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh xác định việc triển khai Cầu Trà Khúc 1 là nhiệm vụ trọng tâm, cần tập trung cao nhất trong công tác quản lý và điều hành. Ban Quản lý dự án cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị tư vấn và nhà thầu để tổ chức triển khai thi công công trình bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn lao động, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và hiệu quả đầu tư; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kịp thời xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

Các đồng chí lãnh đạo thực hiện nghi thức khởi công cầu Trà Khúc 1. Ảnh Nguyễn Đăng Lâm

Được biết, ngày 25 tháng 9 vừa qua, Ban Quản lý dự án đã ban hành Quyết định số 750/QĐ-BQL phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 24 - Thi công xây dựng công trình. Theo đó, Liên danh gồm Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng hạ tầng Khang Nguyên (đứng đầu liên danh), Công ty Cổ phần Xây dựng và Lắp máy Trung Nam, Công ty TNHH Xây dựng Thành Phát và Công ty TNHH Thiết bị xây dựng công nghệ Nam Anh được lựa chọn thực hiện gói thầu, với giá trúng thầu 2.043 tỷ đồng./.

Bài và ảnh : Nguyễn Đăng Lâm