Quảng Ngãi thông qua kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2026-2030

Giai đoạn 2026-2030, tỉnh Quảng Ngãi dành hơn 33.513 tỷ đồng vốn đầu tư công để phát triển kết cấu hạ tầng liên kết vùng, kết nối nội vùng. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Theo đó, tổng kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 nguồn vốn ngân sách địa phương tỉnh Quảng Ngãi là 33.513,6 tỷ đồng; trong đó, nguồn xây dựng cơ bản tập trung 18.417,4 tỷ đồng; nguồn thu tiền sử dụng đất 13.368,8 tỷ đồng; nguồn thu xổ số kiến thiết 1.468 tỷ đồng; nguồn bội chi 259,5 tỷ đồng.

Để tổ chức triển khai nghị quyết, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi giao Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi triển khai các giải pháp thực hiện hiệu quả kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030.

Cụ thể, đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư, giao dự toán, giải ngân vốn đầu tư công gắn với trách nhiệm giải trình của tổ chức, cá nhân, nhất là người đứng đầu.

Tổ chức thực hiện và chỉ đạo các ban, sở, ngành, chủ đầu tư, ban quản lý dự án, Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu và các đơn vị có liên quan triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030; tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm trong công tác quản lý, phân bổ, sử dụng vốn đầu tư công, tổ chức thực hiện dự án, chậm giải ngân vốn đầu tư công và các hành vi gây thất thoát, lãng phí, kém hiệu quả theo quy định của pháp luật.

Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi giao Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi triển khai các giải pháp thực hiện hiệu quả kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030.

Khẩn trương ban hành kế hoạch tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất các khu đất, thực hiện các thủ tục liên quan về quy hoạch, giá nhằm khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai theo phương án đề ra, đáp ứng nhu cầu chi đầu tư, phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Chỉ đạo các ban, sở, ngành, chủ đầu tư, ban quản lý dự án, Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu và đơn vị có liên quan rà soát, chịu trách nhiệm về số liệu và bảo đảm bố trí đủ vốn thanh toán toàn bộ nợ đọng xây dựng cơ bản, hoàn trả vốn ứng trước theo quy định.

Bố trí vốn đầu tư tập trung, hiệu quả, chỉ bố trí vốn cho các công trình, dự án đã đủ thủ tục đầu tư theo quy định; tiếp tục thực hiện bám sát quy hoạch và đáp ứng yêu cầu phát triển, thực tế xã hội, khắc phục tình trạng phân tán, dàn trải.

Trong bối cảnh ngân sách còn nhiều khó khăn, thực hiện cắt giảm, giãn tiến độ thực hiện đối với các công trình, dự án chưa thực sự cấp bách, cần thiết để ưu tiên và tập trung nguồn vốn cho các dự án chuyển tiếp, dở dang và các công trình trọng điểm, động lực, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh trong ngắn hạn và dài hạn.