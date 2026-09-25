Quảng Ngãi thông qua 16 nghị quyết quan trọng, cấp thiết

Đồng chí Nguyễn Đức Tuy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi phát biểu tại kỳ họp. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Các đồng chí: Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi; U Huấn, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi; Nguyễn Đức Tâm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tham dự kỳ họp.

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Đức Tuy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp đều là những vấn đề quan trọng, cấp thiết, góp phần bảo đảm việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh và đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành của địa phương trong năm 2026 và những năm tiếp theo.

Các đại biểu tham dự kỳ họp. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Đối với Nghị quyết quyết định kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026- 2030, nguồn vốn ngân sách địa phương sẽ làm cơ sở để Hội đồng nhân dân cấp xã quyết định kế hoạch đầu tư công trung hạn của cấp mình.

Đối với Nghị quyết danh mục khu đất dự kiến thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại năm 2026 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, đây là lần đầu tiên Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết theo quy định của Nghị quyết số 171/2024/QH15.

Các đồng chí Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi chủ trì kỳ họp. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Để triển khai thực hiện nghị quyết này, đồng chí Nguyễn Đức Tuy đề nghị, Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện công bố danh mục khu đất, ban hành thông báo về việc chấp thuận cho tổ chức kinh doanh bất động sản được thực hiện dự án thí điểm và tổ chức triển khai thực hiện các bước tiếp theo quy định của pháp luật.

“Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh bằng các hình thức phù hợp thông tin đến cử tri và nhân dân về kết quả kỳ họp, nội dung các nghị quyết đã được thông qua, nhất là những nghị quyết có tác động trực tiếp đến quyền, lợi ích và đời sống của nhân dân; đồng thời, tăng cường giám sát việc chấp hành pháp luật và việc triển khai thực hiện các nghị quyết tại địa phương; kịp thời phát hiện, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện”, đồng chí Nguyễn Đức Tuy yêu cầu.

Lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng đồng chí Trần Hữu Ích.

Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi bầu đồng chí Trần Hữu Ích, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi giữ chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2026-2031.