Quảng Ngãi thông qua 16 nghị quyết quan trọng

Phát biểu tại kỳ họp, ông Nguyễn Đức Tuy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, các nghị quyết được xem xét, thông qua đều là những vấn đề quan trọng, cấp thiết, góp phần bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh và đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành của địa phương trong năm 2026 và những năm tiếp theo.

Chủ tịch HĐND Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tuy phát biểu khai mạc kỳ họp.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Quảng Ngãi đã xem xét, thảo luận và thông qua 16 nghị quyết, 2 báo cáo. Trong đó, Thường trực HĐND tỉnh trình 1 báo cáo, 1 nghị quyết; UBND tỉnh trình 1 báo cáo, 15 nghị quyết.

Đối với Nghị quyết quyết định kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 nguồn vốn ngân sách địa phương, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh đây sẽ là cơ sở để HĐND cấp xã quyết định kế hoạch đầu tư công trung hạn của cấp mình.

Đại biểu tham dự kỳ họp

Đối với Nghị quyết danh mục khu đất dự kiến thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại năm 2026 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, đây là lần đầu tiên HĐND tỉnh ban hành nghị quyết theo quy định của Nghị quyết số 171/2024/QH15 của Quốc hội.

Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh thực hiện công bố danh mục khu đất, ban hành thông báo về việc chấp thuận cho tổ chức kinh doanh bất động sản được thực hiện dự án thí điểm và tổ chức triển khai các bước tiếp theo theo quy định của pháp luật.

“Thường trực HĐND tỉnh, các ban của HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh bằng các hình thức phù hợp thông tin đến cử tri và nhân dân về kết quả kỳ họp, nội dung các nghị quyết đã được thông qua, nhất là những nghị quyết có tác động trực tiếp đến quyền, lợi ích và đời sống của nhân dân; đồng thời, tăng cường giám sát việc chấp hành pháp luật và việc triển khai thực hiện các nghị quyết tại địa phương; kịp thời phát hiện, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện”, ông Tuy yêu cầu.

Quang cảnh kỳ họp.

Kỳ họp cũng thống nhất miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Trần Thế Phan, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đã chuyển công tác khác. Đồng thời bầu ông Trần Hữu Ích, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, giữ chức danh Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2026-2031.