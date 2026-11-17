Dự án Khu đô thị Tịnh Hà Riverside, xã Sơn Tịnh bị dừng thực hiện do không còn phù hợp với Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu vực Đông Nam đô thị mới Sơn Tịnh đã được phê duyệt. (Ảnh: Lê Phước Ngọc/TTXVN)

Tỉnh Quảng Ngãi đã thống nhất chủ trương dừng triển khai 4 dự án đô thị, khu dân cư trên địa bàn tỉnh do vướng về quy hoạch, điều kiện thực hiện và yêu cầu bố trí quỹ đất phục vụ quốc phòng, an ninh.

Cụ thể, dự án Khu đô thị Tịnh Hà Riverside do Công ty Trách nhiệm hữu hạn MTV Phát triển đô thị Quảng Ngãi thực hiện, được Ủy ban Nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư năm 2019, có diện tích sử dụng đất gần 42 ha, tổng vốn đầu tư hơn 447 tỷ đồng.

Theo báo cáo của Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi, qua rà soát, vị trí thực hiện dự án không còn phù hợp với Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu vực Đông Nam đô thị mới Sơn Tịnh đã được phê duyệt.

Dự án chưa được Nhà nước giao đất, cho thuê đất nên không đáp ứng điều kiện tiếp tục thực hiện theo quy định tại Nghị định số 147/2026/NĐ-CP ngày 7/5/2026 của Chính phủ.

Ghi nhận thực tế tại khu vực quy hoạch dự án cho thấy, đến nay chưa có dấu hiệu triển khai thi công, xây dựng hạ tầng. Ông Lê Văn Cảm, trú thôn Thọ Lộc Tây cho biết, nhà đầu tư đã mua, gom đất của người dân từ nhiều năm trước nhưng dự án vẫn chưa được triển khai. Người dân hiện vẫn tiếp tục canh tác trên diện tích đất nông nghiệp của mình.

Đối với dự án Chỉnh trang đô thị kết hợp xây dựng Khu dân cư phía Bắc Quốc lộ 24 do Công ty Trách nhiệm hữu hạn MTV Đầu tư Xây dựng thương mại Hà Vân thực hiện, Ủy ban Nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư năm 2019, với diện tích sử dụng đất hơn 9 ha, tổng mức đầu tư khoảng 75 tỷ đồng.

Qua rà soát, dự án cơ bản đáp ứng các điều kiện tiếp tục thực hiện thủ tục giao đất, cho thuê đất theo quy định. Tuy nhiên, nhà đầu tư đề nghị rà soát, đánh giá lại hiệu quả đầu tư và chưa quyết tâm tiếp tục thực hiện, dù cơ quan chuyên môn đã nhiều lần làm việc. Vì vậy, tỉnh thống nhất dừng dự án theo đề nghị của nhà đầu tư.

Vị trí đất thuộc Dự án Khu đô thị Tịnh Hà Riverside, xã Sơn Tịnh, đến nay vẫn chưa được đầu tư hạ tầng. (Ảnh: Lê Phước Ngọc/TTXVN)

Hai dự án còn lại gồm Khu dân cư Phú Gia và kết hợp chỉnh trang đô thị; Khu dân cư Nghĩa Dõng kết hợp chỉnh trang đô thị, cùng nằm trên địa bàn xã Nghĩa Dõng (cũ), nay là xã An Phú. Tỉnh thống nhất dừng triển khai để dành quỹ đất phục vụ nhu cầu đầu tư xây dựng cơ sở vật chất của Công an tỉnh, phù hợp với quy hoạch đất quốc phòng, an ninh.

Theo đề xuất của Công an tỉnh, gần 5 ha đất thuộc dự án Khu dân cư Phú Gia và kết hợp chỉnh trang đô thị nằm trong phạm vi quy hoạch công trình mở rộng Trung tâm chỉ huy Công an tỉnh. Phần diện tích còn lại khoảng 3,6 ha được đề xuất xây dựng khu tái định cư, bảo đảm bố trí tái định cư tại chỗ theo nguyện vọng của người dân có đất bị ảnh hưởng.

Liên quan đến phương án mở rộng Trung tâm chỉ huy Công an tỉnh, ông Phạm Nhật Vũ, Quyền Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi thông tin, sau khi hoàn thành việc mở rộng, khu vực có thể xuất hiện một số diện tích đất xen kẽ, tạo thành các vùng lõm. Trung tâm sẽ rà soát, báo cáo tỉnh xem xét phương án xử lý phù hợp nhằm bảo đảm thoát nước, hạn chế ngập úng và tạo cảnh quan chung cho khu vực.

Đối với dự án Khu dân cư Nghĩa Dõng kết hợp chỉnh trang đô thị, toàn bộ diện tích hơn 13 ha được đề xuất dành cho Công an tỉnh đầu tư cơ sở vật chất, đáp ứng yêu cầu công tác và thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đáng chú ý, tại dự án này, nhà đầu tư đã làm việc trực tiếp với các hộ dân, ứng tiền bồi thường, hỗ trợ với tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng trên diện tích hơn 2,5 ha. Theo ý kiến của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh, việc nhà đầu tư tự chi trả tiền cho người dân chưa phù hợp với quy định về bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng.

Đối với các khoản chi phí liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của các dự án dừng thực hiện, Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị nhà đầu tư phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh để được xem xét, giải quyết theo quy định.

Trên cơ sở đề xuất của Ủy ban Nhân dân tỉnh và Đảng ủy Ủy ban Nhân dân tỉnh, Tổ rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các dự án tồn đọng, kéo dài do Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập (Tổ 953) đã có Tờ trình số 7-TTr/TRS trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chủ trương dừng triển khai 4 dự án nêu trên.

Về định hướng triển khai các công trình quốc phòng, an ninh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện thủ tục theo quy định, phấn đấu khởi công xây dựng trong quý 1/2027; trong đó, cần nghiên cứu phương án đầu tư xây dựng hạ tầng khu tái định cư đồng bộ, hiện đại, bảo đảm điều kiện sống của người dân tốt hơn nơi ở cũ và khắc phục triệt để tình trạng ngập úng trong khu vực.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan nghiên cứu phương án xử lý phần diện tích đất xen kẹt, da báo còn lại, bảo đảm liền vùng, liền thửa; ưu tiên bố trí quỹ đất xây dựng các công trình thiết chế văn hóa, phúc lợi công cộng phục vụ cộng đồng dân cư, hạn chế tối đa việc phát triển thêm nhà ở tại khu vực này./.