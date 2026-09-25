Quảng Ngãi thống nhất bố trí hơn 33.500 tỷ đồng đầu tư công giai đoạn 2026-2030

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tuy phát biểu tại Kỳ họp. Ảnh: Dư Toán - TTXVN

Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã xem xét, thảo luận, thông qua 16 Nghị quyết và 2 báo cáo; trong đó, Nghị quyết về quyết định Kế hoạch kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2026 - 2030 với tổng nguồn vốn hơn 33.500 tỷ đồng.

Cụ thể, trong hơn 33.500 tỷ đồng nguồn ngân sách địa phương cho đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 – 2030 của tỉnh Quảng Ngãi, có hơn 18.400 tỷ đồng nguồn xây dựng cơ bản tập trung; gần 13.370 tỷ đồng nguồn thu tiền sử dụng đất; 1.468 tỷ đồng nguồn thu xổ số kiến thiết và 259,5 tỷ đồng nguồn bội chi.

Các đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết. Ảnh: Dư Toán - TTXVN

Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi giao Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các biện pháp, giải pháp để tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết; sớm rà soát, lựa chọn danh mục và hoàn tất các thủ tục để trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, phân bổ đối với số vốn còn lại chưa phân bổ theo đúng quy định của pháp luật.

Đối với nguồn vốn ngân sách tỉnh phân cấp cho ngân sách cấp xã và nguồn ngân sách cấp xã, các địa phương chủ động tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư công và pháp luật có liên quan; lựa chọn danh mục dự án và phân bổ vốn trên cơ sở đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 23/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gắn với hạch toán kinh tế - xã hội, đánh giá hiệu quả đầu tư; đẩy nhanh tiến độ xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030.

“Nghị quyết quyết định kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 nguồn vốn ngân sách địa phương sẽ làm cơ sở để Hội đồng nhân dân cấp xã quyết định kế hoạch đầu tư công trung hạn của cấp mình”, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tuy nhấn mạnh.

Đại biểu đóng góp ý kiến cho các nghị quyết. Ảnh: Dư Toán - TTXVN

Trước đó, tại Tờ trình số 450/TTr-UBND, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cho biết, qua các lần rà soát, Ủy ban nhân dân tỉnh đã báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 của tỉnh Quảng Ngãi là 105.147,6 tỷ đồng; trong đó ngân sách Trung ương đăng ký nhu cầu hơn 71.600 tỷ đồng, hơn 33.500 tỷ đồng từ nguồn ngân sách địa phương.

Mục tiêu của nguồn ngân sách địa phương trong giai đoạn 2026 – 2030 là tập trung ưu tiên bố trí vốn để thực hiện, đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành, phát huy hiệu quả các dự án đường bộ cao tốc, dự án kết nối, có tác động liên vùng, dự án có ý nghĩa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững; các chương trình, dự án phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; chương trình, nhiệm vụ, dự án quốc phòng, an ninh, tư pháp, giáo dục, đào tạo nhân lực chất lượng cao, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, sạt lở bờ sông, bờ biển, hạn hán, xâm nhập mặn, nước biển dâng, bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh nguồn nước, an ninh lương thực, chuyển đổi xanh.

Đại biểu đóng góp ý kiến cho các nghị quyết. Ảnh: Dư Toán - TTXVN

Cũng tại Kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cũng thông qua nhiều nghị quyết quan trọng khác như bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2026 – 2031 đối vơi Đại tá Trần Hữu Ích, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; đồng thời thông qua Nghị quyết miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2026 – 2031 đối với Đại tá Trần Thế Phan, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi; Nghị quyết danh mục khu đất dự kiến thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại năm 2026;…

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi tặng hoa chúc mừng Đại tá Trần Hữu Ích, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, được bầu bổ sung làm Ủy viên UBND tỉnh. Ảnh: Dư Toán - TTXVN

“Đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tăng cường giám sát việc chấp hành pháp luật và việc triển khai thực hiện các nghị quyết tại địa phương; kịp thời phát hiện, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện”, ông Nguyễn Đức Tuy nhấn mạnh.