Quảng Ngãi thống nhất bố trí hơn 2.000 tỷ triển khai dự án cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum

Thông qua nghị quyết bố trí 2.047 tỷ để làm cao tốc

Ngày 6/11, tại kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XIV, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã trình bày tờ trình về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 nguồn vốn ngân sách địa phương (đợt 2). Đáng chú ý trong số này, UBND tỉnh Quảng Ngãi trình HĐND tỉnh xem xét, bố trí vốn đối ứng cho dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum.

100% đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ngãi biểu quyết thông qua nội phân bổ vốn ngân sách địa phương triển khai cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum.

Theo UBND tỉnh Quảng Ngãi, việc UBND tỉnh trình HĐND tỉnh để thông qua Nghị quyết bố trí vốn cho dự án nhằm đảm bảo các điều kiện theo quy định tại khoản 2 Điều 55 Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15. Trên cơ sở đó để dự án được Trung ương xem xét, quyết định chủ trương đầu tư và giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030. Đồng thời, đây cũng là cơ sở để dự án triển khai các thủ tục đầu tư tiếp theo, kịp thời đáp ứng mục tiêu và tiến độ theo yêu cầu, chủ trương của các cấp thẩm quyền.

Hiện UBND tỉnh Quảng Ngãi đã hoàn thiện hồ sơ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum với tổng mức đầu tư khoảng 52 nghìn tỷ đồng theo nội dung kết luận của Hội đồng thẩm định nhà nước và ý kiến góp ý của các Bộ, ngành liên quan.

Trong đó, đối với phần vốn ngân sách địa phương tham gia vào dự án, UBND tỉnh Quảng Ngãi đề xuất theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tại Thông báo số 436, ngày 18/8/2026 của Văn phòng Chính phủ là 2.047 tỷ đồng (khoảng 50% chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Được biết, qua tính toán sơ bộ chi phí bồi thường, GPMB, tái định cư phục vụ thi công cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum dự kiến khoảng 3.796 tỷ đồng. Riêng đoạn tuyến từ Km0 - Km132 có chi phí bồi thường 3.724 tỷ đồng.

Cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum dự kiến cần khoảng 3.796 tỷ đồng để thực hiện công tác bồi thường, GPMB, tái định cư.

"Để được Trung ương xem xét, quyết định chủ trương đầu tư tỉnh phải tham gia phần vốn của địa phương, vì vậy, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh bố trí vốn đối ứng thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum là 2.047 tỷ đồng", trích tờ trình.

Qua thẩm tra của Ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh Quảng Ngãi và tiếp thu, chỉnh sửa của cơ quan liên quan. Tại kỳ họp, 100% đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ngãi dự họp đã biểu quyết thống nhất thông qua tờ trình của UBND tỉnh và HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết phân bổ vốn phục vụ dự án cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum.

Dự án chiến lược mở đường cho Quảng Ngãi phát triển

Dự án cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum có chiều dài 136km, điểm đầu giao với cao tốc Bắc-Nam phía Đông qua địa bàn xã Nguyễn Nghiêm và điểm cuối giao với cao tốc Bắc - Nam phía Tây qua địa bàn xã Đăk Hà. Dự án đi qua địa bàn 13 xã, phường của tỉnh Quảng Ngãi.

Theo tính toán, dự án được chia làm 2 giai đoạn, trong đó giai đoạn đầu triển khai đoạn từ Km0 - Km132 và được chia làm hai dự án thành phần gồm dự án thành phần xây lắp và dự án thành phần bồi thường, GPMB.

Theo tờ trình báo cáo nghiên cứu tiền khả thi được tỉnh Quảng Ngãi gửi Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, dự án dự kiến sẽ sử dụng khoảng 1.454ha đất các loại. Trong đó, rừng tự nhiên khoảng 405 ha gồm; rừng trồng khoảng 303ha; đất chưa có rừng 321ha; đất ngoài ba loại rừng 423ha. Quá trình thu hồi đất, sơ bộ có khoảng 896 trường hợp bị ảnh hưởng, trong đó khoảng 246 hộ phải tái định cư.

Khi được đầu tư hoàn thiện, cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum sẽ mở ra cung đường chiến lược tạo động lực cho Quảng Ngãi phát triển.

Mới đây, ngày 5/11, tại kỳ họp Quốc hội khoá, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có tờ trình đề xuất bổ sung 6 nội dung trong chương trình kỳ họp, trong đó có nội dung đề nghị Quốc hội xem xét, quyết định chủ trương đầu tư 3 dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc gồm: Cao tốc Bảo Hà - Lai Châu, đoạn Bảo Hà - Tân Phong; cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum; cao tốc Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên, địa phận tỉnh Sơn La.

Để đảm bảo tiến độ dự án, Tỉnh ủy Quảng Ngãi phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy tham gia và chịu trách nhiệm từng cấu phần dự án. Qua đó, kịp thời nắm bắt các đầu việc, có giải pháp xử lý thích hợp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, qua đó đáp ứng cả về yêu cầu tiến độ, giải ngân vốn bố trí cho dự án.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm khẳng định: Dự án cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với tỉnh và vùng Bắc Tây Nguyên. Công trình không chỉ kết nối Đông - Tây mà còn với hai nước Lào và Campuchia, qua đó tạo động lực phát triển kết nối chặt chẽ hai vùng phía Đông và phía Tây. Khi hoàn thành đưa vào khai thác sẽ mở ra cơ vận hội mới, không gian mới trong thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.

Trong không gian phát triển mới của tỉnh, tuyến cao tốc càng mang ý nghĩa chiến lược. Khi được đầu tư, tuyến đường sẽ hình thành thêm một trục giao thông hiện đại, rút ngắn thời gian, giảm chi phí vận tải, nâng cao khả năng liên kết giữa các vùng và trung tâm kinh tế. Đồng thời, mở ra dư địa phát triển công nghiệp, dịch vụ, logistics, du lịch, đô thị, khai thác hiệu quả hơn tiềm năng, lợi thế của địa phương.