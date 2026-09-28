Quảng Ngãi tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp khai thác khoáng sản

Buổi họp của UBND tỉnh Quảng Ngãi nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp khai thác khoáng sản.

Trước thực trạng trên, hàng loạt doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã lên tiếng, kêu gọi tỉnh có giải pháp hỗ trợ, giúp đỡ. Cụ thể, ngày 18/9, 20 doanh nghiệp xây dựng trong tỉnh đã có văn bản đề nghị tháo gỡ khó khăn vì khan hiếm các loại vật liệu xây dựng thông thường như đá, cát, đất… do quy hoạch mỏ và thủ tục cấp phép khai thác khoáng sản còn chậm. Nhiều mỏ đã hết sản lượng hoặc đóng cửa; một số mỏ khai thác nhưng có công suất thấp, không đáp ứng nhu cầu thi công…

Theo ông Đoàn Huy Hoàng, Giám đốc Xí nghiệp 309 (Bộ Tư lệnh Quân khu 5) cho biết, năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh cấp phép khai thác tại mỏ đá núi Chóp Chài xã Ba Gia với trữ lượng 801 nghìn m3. Thời hạn khai thác từ 2020-2028. Hiện công ty đã thực hiện khai thác 207 nghìn m3, còn hơn 593 nghìn m3. Tuy nhiên, quá trình tổ chức khai thác tại thực địa có sự thay đổi nên khối lượng còn lại trong phạm vi đã được cấp phép chỉ còn lại 70 nghìn m3.

Ông Đoàn Huy Hoàng, Giám đốc Xí nghiệp 309 (Bộ Tư lệnh Quân khu 5) nêu kiến nghị xin điều chỉnh mốc, mở rộng mỏ đá núi Chóp Chài xã Ba Gia.

"Đứng trước khó khăn này, chúng tôi đã làm báo cáo và xin điều chỉnh mốc, mở rộng về vị trí phía Đông - Đông Bắc của mỏ đá với diện tích khoảng 2,1 ha, sản lượng dự kiến hơn 523 nghìn m3 để tận dụng khai thác hết trữ lượng đá lộ thiên này. Tuy nhiên 2 năm qua vẫn chưa được giải quyết xem xét giải quyết", ông Đoàn Huy Hoàng nói.

Trao đổi với phóng viên TTXVN, đại diện một chủ mỏ đá ở phía Tây tỉnh cho biết, cuối tháng 7/2026, Ủy ban nhân dân tỉnh có cấp cho công ty khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thường với công suất khai thác tối đa 80 nghìn m3, trong khi trữ lượng mỏ dự kiến hơn 538 nghìn m3. Thời hạn cấp phép đến 31/12/2026. Đây là mỏ đá được chỉ định cho dự án ở phía Tây tỉnh. Tuy nhiên, công trình được chỉ định cung cấp có nhu cầu đá đăng ký hơn 110 nghìn m3.

Theo giấy phép cuối năm mỏ sẽ phải dừng hoạt động, gây đứt gãy nguồn cung vật liệu đá cho dự án trong năm 2027. Ngoài ra, một số công trình đầu tư công và dự án khắc phục thiên tai lân cận có nhu cầu cấp bách về vật liệu đá nhưng công ty không thể cung cấp do vướng ràng buộc pháp lý của giấy phép.

Nhằm xử lý triệt để các điểm nghẽn vận hành, tạo điều kiện tối đa cho việc hoàn thành dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, công ty kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cùng sở, ngành liên quan xem xét gia hạn và điều chỉnh thời hạn giấy phép sang năm 2027. Giải pháp này giúp đồng bộ hóa chính xác thời gian khai thác mỏ với tiến độ thi công toàn tuyến công trình… Đề nghị các cơ quan chuyên môn ưu tiên thẩm định, rút ngắn thời gian cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp cho các đợt nổ mìn đệm trong mùa mưa; hỗ trợ hướng dẫn phương án hoàn phục môi trường và đăng ký độ cao có thể khai thác an toàn….

Ông Trần Phước Hiền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi phát biểu tại buổi họp.

Trước thực tế trên, chiều 28/9, ông Trần Phước Hiền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã chủ trì buổi làm việc với các đơn vị đang hoạt động khai thác khoáng sản tại các mỏ đá làm vật liệu xây dựng thông thường. Đây là động thái kịp thời của lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi khi vấn đề khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trở nên “nóng” trong thời gian qua.

Tại buổi làm việc này, nhiều chủ mỏ đá kiến nghị kéo dài thời hạn cấp phép khai thác. Ông Nguyễn Thanh Mân, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi cho biết: "Sở Công Thương sẽ đồng hành cùng các chủ mỏ đá, phối hợp với các sở ngành làm nội dung này. Mỗi tháng, sở sẽ mời doanh nghiệp để đối thoại, ngồi nghe, giải quyết công việc. Về thủ tục hành chính, các chủ mỏ không ái ngại, mạnh dạn góp ý vì mục tiêu chung, sai đâu, sửa đó. Sở sẽ thông tin lại bằng văn bản cho doanh nghiệp để làm trong sạch môi trường vật liệu xây dựng trên địa bàn".

Theo ông Trần Phước Hiền, hiện nhiều doanh nghiệp khai thác đá đủ phương tiện, con người, khách hàng và đá nhưng khi thác không được vì giấy phép không cho (hết công suất trong năm). Trước thực tế trên, ông Trần Phước Hiền khẳng định: Với những doanh nghiệp được cấp phép giấy phép khai thác nhưng đã hết công suất của năm 2026, tỉnh thống nhất cho phép tiếp tục cấp phép đến hết năm nhưng mỏ đá phải còn trữ lượng khai thác. Tỉnh sẽ điều chỉnh giấy phép khai thác đến cuối năm (tính sản lượng bình quân của các tháng để cấp phép đến cuối năm) nhằm đáp ứng giải quyết vấn đề việc làm, nhu cầu thị trường cho các chủ mỏ, không để tình trạng mỏ dừng những tháng cuối năm.

Ông Nguyễn Thanh Mân, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Quảng Ngãi cam kết sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp khai thác khoáng sản.

Thủ tục cấp phép phải làm rút gọn trong 3 ngày, chủ yếu rà soát lại đủ điều kiện của mỏ đá. Chủ mỏ đá phải ưu tiên cung cấp cho công trình trọng điểm trong tỉnh để tối ưu hóa tiền đầu tư từ ngân sách. Với các chủ mỏ có nhu cầu nâng công suất năm 2027, từ nay đến cuối năm phải làm thủ tục, các địa phương, sở, ngành giúp doanh nghiệp để nâng công suất cho năm 2027 có thể khai thác. Sở Công thương phải công bố đường dây nóng, theo tinh thần cởi mở, cải thiện chỉ số PCI giúp doanh nghiệp hoạt động tốt hơn. Các chủ mỏ đá, phải có nhật ký khai thác, bán mỗi ngày. Đề nghị các chủ mỏ làm nghiêm theo quy định pháp luật. Ngành công thương quản lý theo cơ sở dữ liệu đã số hóa.

Trong 2 ngày 25 và 26/9, tỉnh Quảng Ngãi đã đưa ra rồi đấu giá 58 mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng. Tại đây, tỉnh đã đấu giá thành công 36 mỏ, chủ yếu mỏ cát, đá. Với 22 mỏ còn lại do ít người đấu hoặc hoặc không ai tham gia, phần lớn mỏ đất. Theo ông Nguyễn Thanh Mân, mỏ cát khi đấu, giá tăng từ 105-462% so với giá công bố. Một doanh nghiệp ở Đà Nẵng đấu giá gần 1,1 triệu đồng/m3 cát. Tổng mức giá thu về từ 36 mỏ là khoảng 2.900 tỷ đồng.