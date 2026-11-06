Quảng Ngãi tháo 'điểm nghẽn' về giải ngân vốn đầu tư công

Ông Nguyễn Đức Tâm, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi phát biểu kết luận tại phiên họp thường kỳ tháng 10 năm 2026.

Tính đến cuối tháng 10/2026, Quảng Ngãi mới giải ngân gần 5.000 tỷ đồng, đạt gần 62% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và thấp hơn mức bình quân chung của cả nước (74,1%).

Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, ngay từ tháng 9, tỉnh Quảng Ngãi triển khai chiến dịch “100 ngày đêm giải ngân vốn đầu tư công”. Với sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của UBND tỉnh, tình hình giải ngân trong tháng 10, Quảng Ngãi đã giải ngân hơn 1.000 tỷ đồng.

Nguyên nhân chính làm chậm tiến độ giải ngân là giải phóng mặt bằng còn chậm, là vướng mắc lớn nhất. Bên cạnh đó, việc thu tiền sử dụng đất tại một số địa phương gặp nhiều khó khăn; các thủ tục đầu tư đối với nguồn vốn ODA phức tạp và kéo dài; nguồn cung vật liệu xây dựng (như: cát, đá, đất đắp) có thời điểm chưa đáp ứng nhu cầu thi công. Ngoài ra, một số chủ đầu tư và địa phương chưa thực sự chủ động, thiếu quyết liệt trong tháo gỡ vướng mắc, chất lượng chuẩn bị đầu tư chưa cao.

Ông Trần Hoàng Vĩnh, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh Quảng Ngãi phát biểu tại cuộc họp.

Trước thực tế trên, ông Trần Hoàng Vĩnh, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Ban đang tập trung phối hợp với chính quyền các địa phương giải quyết dứt điểm các vướng mắc tồn đọng trong bồi thường, giải phóng mặt bằng, nhất là tại các tuyến đường trọng điểm như cải tạo Quốc lộ 24B đoạn Km23-Km29, đường kết nối từ cầu Thạch Bích đi Tịnh Phong hay tuyến đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh.

Đối với các hộ dân chưa đồng thuận liên quan đến xác định nguồn gốc đất hay chênh lệch diện tích sổ đỏ, các đơn vị đang khẩn trương lập phương án chi trả bồi thường, tăng cường vận động và chuẩn bị sẵn phương án hỗ trợ tái định cư để sớm nhận bàn giao mặt bằng sạch cho các đơn vị thi công.

Để đảm bảo tiến độ giải ngân đạt kết quả cao, trong những tháng cuối năm, ông Nguyễn Phúc Nhân, Giám đốc Sở Xây dựng cho biết thêm, Sở đang tập trung đẩy nhanh việc thẩm định các đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, xử lý các vướng mắc về nguồn cung và giá vật liệu xây dựng (như cát, đất đắp) nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc triển khai các dự án đầu tư công và hạ tầng đô thị. Cùng đó, sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành hệ thống đơn giá mới cho năm 2027 gồm: đơn giá ca máy, nhân công, bồi thường cây trồng, vật kiến trúc… làm cơ sở quan trọng cho các chủ đầu tư lập dự toán.

Ông Nguyễn Phúc Nhân, Giám đốc Sở Xây dựng phát biểu tại cuộc họp.

Thời gian từ nay đến cuối năm không còn nhiều, khối lượng vốn cần giải ngân còn lại rất lớn, trong khi khu vực phía Đông tỉnh Quảng Ngãi vào thời điểm bước vào mùa mưa bão là một trong những trở ngại lớn.

Trước thực tế trên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Tâm nhấn mạnh, hiện khối lượng công việc rất lớn và nhiều chỉ tiêu đang đặt ra thách thức cao. Lãnh đạo tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư, sở, ban, ngành và các địa phương đề cao trách nhiệm người đứng đầu, huy động tối đa nhân lực, tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp” đối với các công trình đã được tháo gỡ mặt bằng.

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị phải tăng tốc hoàn thành nhiệm vụ trong 2 tháng cuối năm. Đặc biệt, 4 đơn vị đang nắm giữ lượng vốn lớn gồm 3 Ban quản lý dự án và Trung tâm Phát triển quỹ đất (chiếm khoảng 65% tổng nguồn vốn đầu tư công) phải dồn toàn lực, phấn đấu giải ngân hết số vốn được giao; đồng thời, các đơn vị phải khẩn trương rà soát, đánh giá khả năng giải ngân của từng dự án để kịp thời điều chuyển nguồn vốn, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp lơ là, chậm trễ, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 đã đề ra.

Phiên họp thường kỳ Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tháng 10 năm 2026.

Liên quan đến nguồn vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi lưu ý đây là nhiệm vụ quan trọng đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ. Về cơ bản, việc này chủ yếu gắn liền với cấp xã, phường. Tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các cơ quan thường trực phải đóng vai trò chủ công, phối hợp chặt chẽ với các địa phương để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

"Tầm quan trọng của việc hoàn thiện hệ thống văn bản hướng dẫn chi tiết để các địa phương có đầy đủ cơ sở pháp lý triển khai thực hiện, quyết tâm phấn đấu đạt mức cao nhất kế hoạch giải ngân vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia trong thời gian tới", Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.

Theo báo cáo của Sở Tài chính, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 của Quảng Ngãi 7.776 tỷ đồng (sau khi tiết kiệm 5%); trong đó ngân sách địa phương là 5.621 tỷ đồng và ngân sách Trung ương là 2.155 tỷ đồng.