Một góc Khu kinh tế Dung Quất.

Ngày 19/11, theo thông tin từ UBND tỉnh Quảng Ngãi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tâm Hiển vừa ký quyết định về việc thành lập Tổ công tác hỗ trợ thực hiện các dự án trên địa bàn Khu kinh tế Dung Quất.

Theo quyết định, tổ công tác gồm 8 thành viên là đại diện các sở, ngành và Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi.

Ông Đặng Trần Huân - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, được giao làm Tổ trưởng. Ông Nguyễn Hải Trường, Phó Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi, làm Tổ phó.

Các thành viên còn lại là đại diện các cơ quan chuyên môn thuộc Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường và Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi.

Tổ công tác có nhiệm vụ tham mưu, giúp UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh trong việc hỗ trợ thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn Khu kinh tế Dung Quất.

Theo quy định, tổ công tác họp định kỳ hằng tháng hoặc khi cần thiết để kiểm tra tiến độ, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án đầu tư.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao làm cơ quan thường trực, bảo đảm các điều kiện, phương tiện cần thiết phục vụ hoạt động của tổ công tác. Các thành viên làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

UBND tỉnh yêu cầu UBND các xã Vạn Tường, Bình Sơn và Đông Sơn phối hợp chặt chẽ với tổ công tác trong quá trình triển khai các dự án trên địa bàn.

Các địa phương có trách nhiệm chủ động giải quyết khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng thuộc thẩm quyền; đồng thời cử lãnh đạo, công chức tham dự các cuộc họp hoặc kiểm tra hiện trường khi tổ công tác yêu cầu.

Trong quá trình hoạt động, tổ công tác có trách nhiệm đề xuất thay thế, bổ sung thành viên hoặc đề xuất giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Việc thành lập tổ công tác nhằm tăng cường phối hợp giữa các sở, ngành và địa phương trong hỗ trợ triển khai dự án, kiểm tra tiến độ và xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc tại Khu kinh tế Dung Quất.