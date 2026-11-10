Quảng Ngãi: Tàu hàng nước ngoài chở 14 thuyền viên mắc cạn ở vùng biển Sa Huỳnh

Tàu hàng mắc cạn tại vùng biển Sa Huỳnh. Ảnh: Đồn Biên phòng Sa Huỳnh

Theo giấy phép rời cảng, tàu hành trình đến Cảng quốc tế Mỹ Thủy (Việt Nam). Đến 6h30 ngày 10.11, lực lượng chức năng phát hiện tàu gặp sự cố mắc cạn tại vùng biển Sa Huỳnh, trên tàu có 14 thuyền viên. Tàu có chiều dài gần 124m, rộng 18m.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, Đồn Biên phòng Sa Huỳnh đã khẩn trương phối hợp, theo dõi sát tình hình, duy trì giám sát và bảo đảm an ninh, trật tự tại hiện trường, sẵn sàng triển khai phương án cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống phát sinh.

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ngãi phát đi thông tin cảnh báo mưa lớn trên địa bàn tỉnh. Theo cơ quan khí tượng, trong 24 giờ qua, khu vực phía đông và vùng núi cao của tỉnh có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 80 - 180mm, có nơi vượt 180mm. Một số điểm ghi nhận lượng mưa lớn như Sơn Long (xã Sơn Tây) 216mm, xã Hiếu (xã Kon Plông) hơn 187mm và Măng Bút (xã Măng Bút) 18 mm.

Dự báo trong 24 - 48 giờ tới, khu vực phía đông và vùng núi cao của tỉnh tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông. Lượng mưa ở khu vực phía đông có khả năng đạt 150 - 250 mm, có nơi trên 300 mm; vùng núi cao phổ biến 100 - 200 mm, có nơi trên 250 mm.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, mưa lớn và biển động, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu thường xuyên cập nhật thông tin dự báo, cảnh báo thiên tai; kịp thời thông báo đến người dân để chủ động phòng tránh.

Các địa phương phải rà soát khu vực có nguy cơ cao, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư theo phương châm “bốn tại chỗ”; chủ động sơ tán người dân khỏi vùng trũng thấp, khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập sâu và chia cắt.

Đối với hệ thống giao thông, hạ tầng, các đơn vị tổ chức chốt chặn tại ngầm tràn, tuyến đường ngập sâu, khu vực có nguy cơ sạt lở; kiên quyết không để người và phương tiện qua lại khi chưa bảo đảm an toàn. Đồng thời, bố trí lực lượng, vật tư khắc phục sự cố, bảo đảm giao thông trên các trục chính và hạn chế ngập úng tại khu đô thị, khu công nghiệp.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát các hồ chứa thủy lợi, thủy điện, bảo đảm vận hành đúng quy trình, an toàn công trình và vùng hạ du. Các công trình khai thác khoáng sản, công trình đang thi công, nhất là khu vực ven biển, sông, suối, phải được rà soát, kịp thời thu dọn vật cản, bảo đảm thoát lũ.

Lực lượng quân sự, công an phối hợp hỗ trợ địa phương sơ tán dân, triển khai cứu hộ, cứu nạn; các ngành chức năng tăng cường kiểm tra hồ chứa, bảo đảm an toàn giao thông và yêu cầu các cơ sở sản xuất, kinh doanh chủ động phương án bảo vệ thiết bị, tài sản.

Các sở, ngành, địa phương phải tổng hợp, báo cáo tình hình thiên tai và thiệt hại (nếu có) trước 15 giờ hằng ngày về Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh và Chi cục Thủy lợi để kịp thời tham mưu cấp có thẩm quyền chỉ đạo xử lý.