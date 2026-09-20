Quảng Ngãi: Tàu chở hơn 174.000 tấn quặng sắt gặp sự cố nghi va vào đá ngầm

Theo Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Dung Quất, ngày 19-9, đơn vị nhận tin báo về sự cố của tàu Merchant Mariner (IMO 9522647), quốc tịch Hy Lạp. Tàu do ông Chondros Charilaos làm thuyền trưởng, cùng 24 thuyền viên, gồm 8 người Hy Lạp và 16 người Philippines.

Tàu rời cảng Teluk Rubiah, Malaysia ngày 13-9, hành trình đến cảng Dung Quất để giao hàng. Khoảng 16 giờ ngày 18-9, khi đang trên đường đến khu neo đậu cảng Dung Quất, thuyền trưởng phát hiện nước tràn vào các két nước dằn khu vực hầm số 4, 5 và 6. Khi xảy ra sự cố, tàu cách khu neo đậu Dung Quất khoảng 15 hải lý.

Tàu Merchant Mariner gặp sự cố trên biển cách khu vực cảng Dung Quất khoảng 15 hải lý. Ảnh: ĐỒN BIÊN PHÒNG CỬA KHẨU CẢNG DUNG QUẤT

Ngay sau khi nhận tin, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Dung Quất triển khai lực lượng theo dõi tình trạng tàu, bảo đảm an ninh trật tự tại khu vực neo đậu và cấp phép cho các tàu lai dắt tham gia hỗ trợ.

Các lực lượng chức năng triển khai phương án hỗ trợ. Ảnh: ĐỒN BIÊN PHÒNG CỬA KHẨU CẢNG DUNG QUẤT

Nhận định ban đầu cho thấy tàu chở hàng nặng có thể đã va vào bãi đá ngầm, khiến một số vị trí ở đáy tàu bị hư hỏng, nước tràn vào bên trong.

Đội khảo sát lặn dưới đáy tàu để xác định mức độ sự cố. Ảnh: ĐỒN BIÊN PHÒNG CỬA KHẨU CẢNG DUNG QUẤT

Hiện 24 thuyền viên trên tàu an toàn. Cơ quan chức năng chưa ghi nhận sự cố tràn dầu hoặc ô nhiễm môi trường.

Lực lượng chức năng tiếp cận hỗ trợ tàu tàu Merchant Mariner Ảnh: ĐỒN BIÊN PHÒNG CỬA KHẨU CẢNG DUNG QUẤT

Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi yêu cầu thuyền trưởng khẩn trương báo cáo chi tiết tình trạng nước xâm nhập vào các két nước dằn mạn trái khu vực hầm số 4, 5 và 6; đánh giá ảnh hưởng đến kết cấu thân tàu, tính kín nước, ổn định, mớn nước và an toàn chung của tàu.

Tàu phải duy trì trực canh, giữ liên lạc với Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi qua trực ban VTS Dung Quất trên kênh 16 VHF và các phương thức liên lạc phù hợp. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường có khả năng ảnh hưởng đến an toàn tàu, thuyền viên, hàng hải hoặc gây nguy cơ ô nhiễm môi trường, thuyền trưởng phải báo ngay cơ quan chức năng.