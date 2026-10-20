Quảng Ngãi: Tàu chở hàng va chạm cầu cảng ở biển Dung Quất

Sau vụ va chạm, tàu Aquacha và cầu cảng bị hư hỏng.

Đến chiều 20/10, Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn hàng hải và giám sát hoạt động hoa tiêu dẫn tàu vào cảng để phòng ngừa sự cố tương tự.

Theo thông tin từ ngành chức năng, tàu Aquacha có quốc tịch Marshall Islands, dài 292m, trọng tải 182.309 tấn, có hành trình từ cảng Hedland, Australia về cảng Dung Quất, Quảng Ngãi. Trên tàu có 22 thuyền viên quốc tịch các nước: Hàn Quốc, Nhật Bản và Philippines do ông Lee Sanghwa (sinh năm 1962, quốc tịch Hàn Quốc) làm thuyền trưởng.

Phần mũi tàu bị xé toạc sau vụ va chạm mạnh giữa tàu Aquacha và cầu cảng.

Khoảng 18 giờ ngày 18/10, trong quá trình di chuyển vào khu vực bến số 10, thuộc cảng chuyên dụng Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất thì xảy ra va chạm giữa tàu Aquacha với phần cầu cảng đang xây dựng. Vị trí va chạm thuộc phần nối dài cầu cảng số 10, 11, dài 50m. Thời điểm xảy ra tai nạn trên tàu có gần 170.600 tấn quặng sắt.

Khu vực cầu cảng sau khi vụ va chạm xảy ra.

Qua kiểm tra sơ bộ của cơ quan chức năng, tàu Aquacha bị xé toạc kéo dài khoảng 5m ở phần mũi tàu, sạt hai bên mạn trái và mạn phải tàu, phần cầu cảng bị hư hỏng. Tại thời điểm xảy ra sự cố, tất cả thuyền viên tàu Aquacha an toàn và chưa phát hiện tràn dầu chung quanh tàu.

Tàu Aquacharm vận chuyển gần 170.600 tấn quặng sắt.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Dung Quất yêu cầu chủ tàu, thuyền trưởng và các đơn vị liên quan triển khai phương án bảo đảm an toàn hàng hải đối với tàu Aquacharm. Biên phòng đề xuất phối hợp giám định thiệt hại, làm rõ trách nhiệm các bên và tăng cường giám sát hoạt động hoa tiêu để phòng ngừa sự cố tương tự.