Quảng Ngãi: Tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông

Nhiều dự án thi công ì ạch, nguy cơ vỡ tiến độ

Ghi nhận thực tế tại nhiều dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng các tuyến tỉnh lộ trên địa bàn các xã phía Tây tỉnh Quảng Ngãi như dự án nâng cấp mở rộng tỉnh lộ 676, tỉnh lộ 671, tỉnh lộ 675... cho thấy phần lớn trong tình trạng còn nhiều khó khăn, vướng mắc. Nơi thi công rầm rộ, đoạn vắng vẻ và mặt bằng ngổn ngang.

Dự án nâng cấp, mở rộng tỉnh lộ 676 đoạn qua địa bàn xã Măng Đen sau nhiều năm mới thi công đạt khoảng 50% giá trị xây lắp.

Tại dự án nâng cấp, mở rộng tỉnh lộ 676 nối xã Măng Đen với Măng Bút có chiều dài hơn 56km, vốn đầu tư gần 1.300 tỷ đồng. Dọc tuyến, đối với các đoạn, điểm đã bàn giao mặt bằng sạch, nhà thầu tổ chức nhiều mũi thi công nền đường, ta luy, cầu, cống... Trong đó, đã hoàn thành công tác thi công nền đường bê tông xi măng khoảng 15km cùng hơn 163 cầu, cống các loại.

Song, dọc tuyến vẫn còn nhiều vị trí mặt bằng chưa được giải quyết dứt điểm, nhất là đoạn 8km qua xã Măng Bút tình trạng mặt bằng "da beo, da báo" khiến công tác thi công của nhà thầu gặp nhiều khó khăn do mặt bằng không liên tục làm ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án.

Tại dự án nâng cấp, mở rộng tỉnh lộ 671 giao với đường Hồ Chí Minh có tổng mức đầu tư gần 129 tỷ đồng, trong đó chi phí xây lắp gần 68 tỷ đồng. Dù khối lượng dự án không lớn, song tiến độ lại khá ì ạch và chưa đáp ứng kế hoạch đề ra.

Ghi nhận thực tế cho thấy, đoạn tuyến dự án qua địa bàn xã Đăk Rơ Wa và phường Đăk Bla vẫn còn nhiều vị trí mặt bằng chưa được bàn giao. Nhà cửa, ruộng vườn và các hoạt động của người dân vẫn diễn ra bình thường.

Nhiều đoạn tuyến mặt bằng sạch được bàn giao sớm, các nhà thầu đã thi công hoàn thành.

Tính đến nay, dự án mới hoàn thành các hạng mục trị giá hơn 26 tỷ đồng, tương ứng khoảng 40%. Riêng, năm 2026 dự án được giao vốn gần 34 tỷ đồng, đến cuối tháng 9 giá trị giải ngân chưa đến 9 tỷ đồng, tương ứng khoảng 25% kế hoạch vốn giao.

Theo Giám đốc Ban QLDA Đầu tư Tây Quảng Ngãi Võ Đại Tân, tiến độ thi công chậm nguyên nhân do mặt bằng bàn giao theo kiểu da báo nên việc triển khai thi công gặp nhiều khó khăn. Ngoài ra, thời tiết mưa liên tục dẫn đến không triển khai được đắp đất cống, nền đường.

Tương tự, tại dự án án xây dựng cầu và đường hai đầu cầu từ bến du lịch xã Ia Chim đến đường giao thông kết nối với tỉnh lộ 675A với tổng mức đầu tư hơn 169 tỷ đồng, trong đó vốn xây lắp hơn 153 tỷ đồng. Sau nhiều năm khởi công, đến nay dự án vẫn trong tình trạng chậm tiến độ kéo dài.

Ghi nhận tại hạng mục chính cầu Ia Chim bắc qua hồ thủy điện Ya ly cho thấy, phần cầu đã thi công xong các mố M1, M2, trụ T1 cùng các dầm super T cũng như nền đường đoạn Km0+163-Km0+502 và Km0+502 - Km2+596. Riêng các hạng mục còn lại 6 trụ cầu từ T2-T7 cùng 16 dầm super T phía mố M2 và các hạng mục thượng bộ cầu vẫn im lìm.

Báo cáo của Ban quản lý dự án đầu tư Tây Quảng Ngãi cho thấy, đến cuối tháng 9, dự án mới thi công được hơn 49/153 tỷ đồng. Riêng năm 2026, dự án được giao vốn gần 51 tỷ đồng. Song, hơn 9 tháng trôi qua dự án mới giải ngân hơn 100 triệu đồng.

Tập trung tháo gỡ, tăng tốc giải ngân

Theo Giám đốc Ban QLDA Đầu tư Tây Quảng Ngãi Võ Đại Tân, các dự án đầu tư phát triển hạ tầng giao thông gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, nhất là công tác mặt bằng, thời tiết và nguồn vật liệu đầu vào.

Dự án cầu và đường hai đầu cầu từ bến du lịch xã Ia Chim đến đường giao thông kết nối với tỉnh lộ 675A chậm trễ tiến độ.

Riêng dự án cầu và đường hai đầu cầu từ bến du lịch xã Ia Chim đến đường giao thông kết nối với tỉnh lộ 675A nằm trong phạm vi địa hình, địa chất khu vực phức tạp, đặc biệt phía mố M2 phát sinh khối lượng đào đá thực tế lớn hơn rất nhiều so với khối lượng theo hồ sơ thiết kế BVTC được duyệt.

Sự biến động liên tục và rất nhanh mực nước lòng hồ nên mực nước thi công theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt không phù hợp với kế hoạch, tiến độ và quá trình triển khai của các đơn vị thi công.

Cũng theo ông Tân, Khu vực thi công các dự án chịu ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, làm gián đoạn, hạn chế khả năng thi công nền đường, mái ta luy và các hạng mục liên quan. Nhiều đoạn, điểm một số dự án phát sinh sạt trượt mái taluy, xói lở nền đường và hư hỏng một số hạng mục đã thi công.

Để đảm bảo tiến độ các dự án, đơn vị sẽ tập trung cao độ các nguồn lực để tháo gỡ các điểm nghẽn về mặt bằng, vật liệu và kỹ thuật, tổ chức thi công trên các đoạn tuyến đủ điều kiện, ưu tiên các hạng mục có khối lượng lớn và ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ chung, kiểm soát tiến độ theo từng nhà thầu, từng đoạn tuyến và từng hạng mục.

Kiểm tra các dự án vào cuối tháng 9 vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm tỏ ra sốt ruột trước tiến độ và giải ngân của các dự án. Ông Tâm yêu cầu các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư bám sát tiến độ từng dự án, từng hạng mục, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm và thời hạn xử lý đối với từng vướng mắc.

Các địa phương phải tập trung xử lý từng trường hợp cụ thể, đẩy nhanh hoàn thiện phương án bồi thường. Tăng cường đối thoại, tuyên truyền, vận động để người dân sớm bàn giao mặt bằng. Đối với dự án nâng cấp, mở rộng tỉnh lộ 671, các chủ thể liên quan phải hoàn thành 100% công tác GPMB và bàn giao trong tháng 10/2026 và hoàn thành toàn bộ công trình vào cuối năm.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các chủ thể liên quan vào cuộc tích cực, đẩy nhanh tiến độ các dự án để đảm bảo kết quả giải ngân đề ra.

Đối với dự án Cầu và đường hai đầu cầu từ bến du lịch xã Ia Chim đến tỉnh lộ 675A, tập trung tối đa nhân vật lực, hoàn thành công tác xây lắp đưa công trình vào sử dụng chậm nhất trong tháng 9/2027. Trường hợp không hoàn thành công trình phải kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm các cá nhân, chủ thể liên quan.

"Chủ đầu tư, nhà thầu tập trung tối đa nhân vật lực, thiết bị, tài chính đẩy mạnh thi công, đảm bảo tiến độ phải gắn với chất lượng, an toàn công trình và hiệu quả sử dụng vốn. Các sở, ngành phải chủ động phối hợp, hướng dẫn, tham mưu phương án xử lý để đẩy nhanh tiến độ, không để tồn đọng kéo dài. Thực hiện trên tinh thần rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, kịp thời báo cáo UBND tỉnh những vấn đề phát sinh để chỉ đạo tháo gỡ", ông Tâm chỉ đạo.