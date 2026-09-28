Quảng Ngãi: Tập trung khắc phục 2 điểm sạt lở trên Quốc lộ 24

Để khắc phục vị trí sạt lở tại Km 76+800-Km 77+154 đoạn qua địa bàn xã Kon Plông, đơn vị thi công phải nổ mìn phá đá, bạt mái ta-luy dương để hạ cao trình nền đào, thiết lập tim đường mới cho tuyến. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Tại Km 76+800-Km 77+154 đoạn qua địa bàn xã Kon Plông, một nửa nền đường đoạn tuyến dài 354m bị trượt xuống vực, đe dọa an toàn lưu thông. Do địa chất khu vực không bảo đảm nên giải pháp khắc phục là điều chỉnh tim đường về phía bên phải tuyến hiện trạng.

Để chỉnh tuyến đoạn này, cơ quan chuyên môn xác định buộc phải nổ mìn phá đá, bạt mái ta-luy dương để hạ cao trình nền đào, thiết lập tim đường mới cho tuyến.

Mặc dù trong điều kiện vừa thi công vừa bảo đảm tuyến thông suốt, trong khi điều kiện thời tiết bất lợi, địa hình đèo dốc hiểm trở, hạn hẹp công địa, công tác thi công gặp nhiều trở ngại, nhưng sau hơn 50 ngày thi công, đến nay, nhà thầu đã thực hiện được hơn 20% khối lượng theo hợp đồng.

Sau hơn 50 ngày thi công, đến nay, tại vị trí sạt lở tại Km 76+800-Km 77+154 đoạn qua địa bàn xã Kon Plông, nhà thầu đã thực hiện được hơn 20% khối lượng theo hợp đồng. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Theo Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi, những tháng tới, khu vực phía Tây Quảng Ngãi qua cao điểm mùa mưa, đơn vị sẽ chỉ đạo nhà thầu tiếp tục hạ cao trình nền đào, nổ mìn khi điều kiện cho phép và triển khai phần nền ta-luy âm, phấn đấu hoàn thành các hạng mục có liên quan trong năm 2026.

Tại vị trí sạt lở ta-luy dương đoạn từ Km111+980 Km112+300 chạy qua địa phận xã Măng Đen, đơn vị thi công đào bỏ nền đường lún, trồi và phá bỏ tường chắn bê tông hư hỏng, bạt núi đào mái ta-luy sạt lở. Sau đó, thiết lập tường chắn rọ đá ta-luy dương kết hợp đóng cọc thép, thép giằng để giữ ổn định và bố trí tầng lọc, rãnh thoát nước ngầm, hoàn trả mặt đường nhựa, bố trí hệ thống an toàn giao thông.

Các đơn vị thi công đang khẩn trương khắc phục vị trí sạt lở ta-luy dương tại Km111+980 Km112+300 chạy qua địa phận xã Măng Đen. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Sau hơn 2 tháng thi công, đến nay, vị trí sạt lở này đã thi công hoàn thành hơn 80% khối lượng, trong đó các hạng mục chính đã cơ bản hoàn thành.

Thời gian tới, tranh thủ thời tiết nắng ráo, nhà thầu sẽ tập trung triển khai các hạng mục móng, mặt đường, rãnh dọc và an toàn giao thông, hoàn thành toàn bộ công tác khắc phục sạt lở tại vị trí này trong năm 2026, trả lại cung đường êm thuận, đi lại an toàn cho người dân.

Sau hơn 2 tháng thi công, đến nay, vị trí sạt lở ta-luy dương tại Km111+980 Km112+300 chạy qua địa phận xã Măng Đen đã thi công hoàn thành hơn 80% khối lượng. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Được biết, 2 dự án khắc phục sạt lở trên Quốc lộ 24 được tỉnh phê duyệt vào cuối tháng 6/2026, với tổng mức đầu tư hơn 26 tỷ đồng, do Sở Xây dựng Quảng Ngãi làm chủ đầu tư, khởi công và hoàn thành trong năm 2026.

Các dự án được triển khai nhằm mục tiêu khắc phục hư hỏng nền, mặt đường do mưa lũ gây ra, bảo đảm an toàn đi lại cho người dân và phương tiện lưu thông trên tuyến huyết mạch nối Đông-Tây Quảng Ngãi và tăng tính ổn định và bền vững cho công trình.