Quảng Ngãi tập trung GPMB, triển khai hai khu công nghiệp rộng hơn 1.000ha

Sáng 5/11, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển chủ trì cuộc họp đánh giá tiến độ, tháo gỡ khó khăn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) tại KCN VSIP I (xã Thọ Phong) và KCN VSIP II (xã Đông Sơn).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển chủ trì cuộc họp.

Theo Công ty TNHH VSIP Quảng Ngãi, KCN VSIP I có quy mô gần 560ha, đến nay đã hoàn thành bồi thường, GPMB hơn 539ha, đạt trên 96,3%. Trong đó, Nhà nước đã cho thuê hơn 475ha. Phần diện tích còn lại hơn 20ha đang vướng mắc về chính sách bồi thường, xác định nguồn gốc đất và bố trí tái định cư.

Đối với KCN VSIP II, dự án có quy mô gần 498ha, đã phê duyệt phương án bồi thường hơn 220ha, chi trả hơn 169ha với kinh phí trên 517 tỷ đồng, đạt gần 34%. Tuy nhiên, diện tích được Nhà nước cho thuê mới hơn 13,2ha. Các thửa đất chưa giải phóng nằm xen kẽ, khiến việc tổ chức thi công hạ tầng gặp nhiều khó khăn.

Tổng Giám đốc Công ty TNHH VSIP Quảng Ngãi Huỳnh Thị Thùy Trinh cho biết, dù doanh nghiệp đã chuẩn bị nguồn lực, nhà thầu thi công và có nhiều nhà đầu tư quan tâm, nhưng việc thiếu quỹ đất sạch tập trung, liền vùng, liền thửa đang ảnh hưởng đến kế hoạch triển khai.

Nhà đầu tư báo cáo tiến độ thực hiện dự án tại cuộc họp.

Do đó, doanh nghiệp kiến nghị ưu tiên giải quyết các thửa đất xen kẽ, đẩy nhanh thủ tục giao đất, cho thuê đất; trước mắt tạo quỹ đất sạch khoảng 50-70ha tại KCN VSIP II để triển khai hạ tầng, sẵn sàng thu hút đầu tư trong năm 2027.

Kết luận cuộc họp, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển ghi nhận nỗ lực của các sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp, nhưng yêu cầu nghiêm túc rút kinh nghiệm trước tình trạng nhiều nhiệm vụ chưa đạt tiến độ. Các đơn vị phải thống nhất quy trình phối hợp, xác định rõ trách nhiệm và thời hạn hoàn thành từng phần việc.

Đối với KCN VSIP I, tỉnh yêu cầu bàn giao toàn bộ diện tích đất nông nghiệp và đất do xã quản lý chậm nhất ngày 30/11/2026. Với đất ở, phải hoàn thành xác minh nguồn gốc trong thời hạn này, làm cơ sở phê duyệt phương án bồi thường chậm nhất ngày 31/12/2026.

Tại KCN VSIP II, xã Đông Sơn được yêu cầu phấn đấu bàn giao tối thiểu 210ha trong năm 2026; khẩn trương giải quyết các trường hợp đã được phê duyệt phương án bồi thường nhưng chưa nhận tiền, đồng thời hoàn thành việc xác định nguồn gốc đất đối với diện tích còn tồn đọng.

Hai Khu công nghiệp VSIP I và II có tổng quy mô hơn 1.000ha. (Ảnh: Lê Danh)

Đối với những trường hợp không chấp hành, các đơn vị thực hiện cưỡng chế, bảo vệ thi công theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật, bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi giao Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hỗ trợ doanh nghiệp xử lý khó khăn. Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh rà soát, kiện toàn tổ chức, phân công nhiệm vụ cụ thể, phát huy vai trò chủ công trong công tác bồi thường, GPMB; chính quyền cấp xã giữ vai trò chủ đạo tại địa bàn.

Sở NN&MT phối hợp xử lý các tồn đọng về đất đai, tham mưu giao đất, cho thuê đất đối với những diện tích đủ điều kiện. Văn phòng UBND tỉnh tham mưu thành lập tổ chuyên trách để tập trung giải quyết vướng mắc tại hai dự án.

Về phía doanh nghiệp, Công ty TNHH VSIP Quảng Ngãi cần chủ động tiếp nhận, san gạt những khu vực đã hoàn tất bồi thường, từng bước hình thành mặt bằng liền vùng, liền thửa; đồng thời phối hợp chặt chẽ với địa phương trong GPMB và hoàn thiện các thủ tục đất đai.

Tỉnh Quảng Ngãi đặt mục tiêu cơ bản hoàn thành công tác bồi thường, GPMB tại hai KCN trong năm 2026, tạo điều kiện để VSIP Quảng Ngãi đẩy nhanh xây dựng hạ tầng, mở rộng quỹ đất công nghiệp và thu hút các nhà đầu tư thứ cấp.