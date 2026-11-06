Quảng Ngãi: Tập trung gỡ điểm nghẽn vật liệu, đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng

Chiều 6/11, UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 10/2026 đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 10 tháng và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 10/2026.

Theo Giám đốc Sở Tài chính Quảng Ngãi Nguyễn Văn Trọng, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục ghi nhận nhiều kết quả tích cực, trong đó sản xuất công nghiệp duy trì đà tăng trưởng.

Cụ thể, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 10/2026 tăng 6,48% so với tháng trước. Một số sản phẩm có mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ, như: Cuộn cảm tăng 57,7%, sắt thép tăng 52,1% và khí công nghiệp tăng 41,2%.

Lũy kế 10 tháng, IIP tăng 13,85% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, ngành khai khoáng tăng 17,55%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 14,65%; sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 7,84%; cung cấp nước, quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 11%.

Sắt thép tăng 52,1%, đóng góp lớn vào chỉ số sản xuất công nghiệp của Quảng Ngãi.

Để phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2026 từ 9,3-9,5%, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tập trung cao nhất cho nhiệm vụ tăng trưởng, xác định đây là trọng tâm xuyên suốt trong công tác chỉ đạo, điều hành quý IV/2026.

Đồng thời, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và UBND tỉnh để triển khai hiệu quả các nghị quyết đột phá của Bộ Chính trị, gắn với mục tiêu tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026-2030.

Trong đó, tỉnh xác định ưu tiên tháo gỡ các điểm nghẽn về bồi thường, giải phóng mặt bằng và nguồn vật liệu xây dựng; đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, tiến độ chuẩn bị đầu tư và triển khai các dự án hạ tầng giao thông chiến lược, trọng điểm.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu tháo gỡ điểm nghẽn vật liệu xây dựng. (Ảnh: Lê Danh).

Đáng chú ý, tỉnh yêu cầu tập trung triển khai dự án đường bộ cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum và dự án cải tạo, nâng cấp các đoạn còn lại từ Km32 - Km89+513, quốc lộ 24. Đây là những công trình có ý nghĩa quan trọng trong kết nối giao thông, mở rộng không gian phát triển và tăng cường liên kết vùng.

Bên cạnh đó, Quảng Ngãi sẽ triển khai hiệu quả các cơ chế, chính sách phát triển Khu kinh tế Dung Quất sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; đồng thời đôn đốc tiến độ các dự án trọng điểm, có sức lan tỏa lớn đối với kinh tế địa phương.

Các dự án lớn ở Dung Quất đang đẩy nhanh tiến độ.

Các dự án được yêu cầu tập trung, gồm: Nâng cấp, mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất; Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2; dự án sản xuất ray đường sắt và thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất; dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp VSIP II Quảng Ngãi.

Việc tháo gỡ kịp thời các khó khăn về mặt bằng, vật liệu xây dựng, cùng với đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm được kỳ vọng tạo thêm động lực tăng trưởng, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2026.