Quảng Ngãi tập huấn chuyên môn về quy hoạch, quản lý xây dựng cho cấp xã

Theo đó, từ ngày 1/10 đến ngày 6/10, đơn vị sẽ tổ chức 2 lớp tại khu vực phía Đông và phía Tây tỉnh (Kon Tum cũ), mỗi lớp diễn ra trong 2 ngày và nối tiếp nhau nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho học viên các xã và các chủ đầu tư trong toàn tỉnh tham gia.

Hai lớp đào tạo, tập huấn sẽ được tổ chức ở cả phía Đông và Tây tỉnh Quảng Ngãi, tạo điều kiện cho học viên tham gia. (Ảnh: Lê Danh).

Lớp tập huấn tập trung vào các nội dung, như: Công tác thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và quản lý quy hoạch đô thị và nông thôn; quy trình cấp giấy phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng, xử phạt vi phạm hành chính về trật tự xây dựng.

Cùng với đó là đi sâu vào quy định chung về giấy phép xây dựng; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng, tổng quan chung về quản lý trật tự xây dựng, quy định về cưỡng chế; giải quyết khiếu nại, tố cáo về xây dựng.

Bên cạnh đó là thảo luận, trao đổi và giải đáp các khó khăn vướng mắc từ thực tiễn của các địa phương.

Phó giám đốc Sở Xây dựng Quảng Ngãi Phạm Việt Hà phát biểu khai mạc lớp đào tạo, tập huấn. (Ảnh: Lê Danh).

Phó giám đốc Sở Xây dựng Quảng Ngãi Phạm Việt Hà cho rằng, sau khi tổ chức mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nhiệm vụ liên quan đến quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng chủ yếu do cấp xã đảm nhận. Yêu cầu mới trong thực thi nhiệm vụ đòi hỏi đội ngũ cán bộ, công chức địa phương phải nắm vững chuyên môn, vận dụng nhuần nhuyễn vào thực tiễn công tác, tham mưu.

Do đó, đây là hoạt động rất bổ ích, giúp trang bị thêm kỹ năng, cũng như trau dồi và cập nhật thêm kiến thức chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, công chức và giới chủ đầu tư hoạt động trong lĩnh vực quy hoạch, xây dựng trên địa bàn.

Đông đảo học viên khu vực phía Đông tỉnh Quảng Ngãi tham dự lớp đào tạo, khai giảng sáng 1/10. (Ảnh: Lê Danh).

Theo ông Hà, bên cạnh việc được các giảng viên đến từ Học viện Chiến lược, bồi dưỡng cán bộ xây dựng, thuộc Bộ Xây dựng tập huấn, trang bị thêm các kỹ năng chuyên môn, các lớp tập huấn sẽ dành phần lớn thời lượng để các địa phương nêu lên các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn công tác; từ đó các chuyên gia, cơ quan quản lý sẽ trực tiếp giải đáp, hướng dẫn chuyên ngành.

Đồng thời, các địa phương, chủ đầu tư cũng được yêu cầu tăng cường tương tác qua lại nhằm chia sẻ những cách làm hay, sáng tạo và rút ra bài học kinh nghiệm về các tồn tại, từ đó nâng cao chất lượng công tác.

Kết thúc các lớp tập huấn, học viên sẽ được cấp giấy chứng nhận hoàn thành lớp bồi dưỡng.

Sau hợp nhất với Kon Tum, Quảng Ngãi có 96 đơn vị hành chính cấp xã. Tỉnh có diện tích gần 15.000km², địa hình trải dài từ đồng bằng, hải đảo cho tới biên giới, dân số hơn 2,16 triệu người.