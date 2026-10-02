Quảng Ngãi tập huấn áp dụng BIM, quản lý chi phí và hợp đồng xây dựng

Theo đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi là đơn vị phối hợp tổ chức hoạt động chuyên môn nói trên, với 3 chuyên đề, gồm: Mô hình thông tin công trình (BIM); quản lý chi phí đầu tư, hợp đồng xây dựng và định mức xây dựng.

Ông Nguyễn Tấn Vinh, Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng - Bộ Xây dựng phát biểu khai mạc hội thảo. (Ảnh: Lê Danh).

Hội thảo được tổ chức nhằm cập nhật kiến thức chuyên môn, đồng thời tạo diễn đàn để cán bộ, viên chức của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi cùng các đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công trao đổi kinh nghiệm, thảo luận chuyên ngành với các chuyên gia thuộc Viện Kinh tế xây dựng.

Đồng thời, nêu lên những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn quản lý dự án để được hướng dẫn, tháo gỡ, từ đó áp dụng vào thực tế công tác, triển khai dự án.

Hội thảo tập trung đi sâu vào 3 chuyên đề. (Ảnh: Lê Danh)

Phát biểu tại hội thảo, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Phỉ Phương cho biết, yêu cầu đối với công tác quản lý đầu tư xây dựng ngày càng cao, trong khi quy mô, tính chất các dự án do đơn vị triển khai ngày càng đa dạng và phức tạp.

Điều này đòi hỏi đội ngũ cán bộ không ngừng cập nhật kiến thức chuyên môn, các phương pháp và công cụ quản lý hiện đại nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ.

Đông đảo cán bộ quản lý, nhà thầu tư vấn và xây lắp ở Quảng Ngãi đã tham dự hội thảo. (Ảnh: Lê Danh)

Theo ông Phương, BIM, quản lý chi phí và quản lý hợp đồng xây dựng là những nội dung có mối liên hệ chặt chẽ trong toàn bộ quá trình quản lý dự án. Việc áp dụng BIM phù hợp sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý thông tin, tăng cường phối hợp giữa các bên tham gia và kiểm soát tốt tiến độ, chất lượng thực hiện dự án.

Bên cạnh đó, công tác quản lý chi phí cần được thực hiện chặt chẽ từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư, thiết kế, lập dự toán đến lựa chọn nhà thầu và tổ chức thi công. Đối với quản lý hợp đồng xây dựng, việc tuân thủ đúng quy định pháp luật, xác định rõ trách nhiệm, quyền hạn của các bên sẽ góp phần hạn chế phát sinh tranh chấp, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Thông qua chương trình tập huấn, các học viên có điều kiện tiếp cận những quy định, hướng dẫn mới về BIM, quản lý chi phí và hợp đồng xây dựng, từng bước vận dụng vào thực tiễn, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, triển khai các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh.