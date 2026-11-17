Kết quả này tạo nền tảng quan trọng để tỉnh phấn đấu hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, đồng thời tạo động lực hiện thực hóa khát vọng trở thành cực tăng trưởng quan trọng của khu vực miền Trung trong giai đoạn mới.

Công nghiệp tiếp tục là động lực tăng trưởng chủ lực

Theo báo cáo của UBND tỉnh Quảng Ngãi, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) quý III/2026 theo giá so sánh năm 2020 ước đạt 42.898 tỷ đồng, tăng 9,34% so với cùng kỳ năm trước, vượt kế hoạch tăng trưởng 9,29%. Lũy kế 9 tháng, GRDP ước đạt 117.629 tỷ đồng, tăng 9,16%, cao hơn mức kế hoạch 8,82%.

Với kết quả này, Quảng Ngãi xếp thứ 3/6 tỉnh trong vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, đứng thứ 17/34 tỉnh, thành phố trên cả nước. Đây là tín hiệu tích cực, cho thấy sự phục hồi và phát triển của nền kinh tế địa phương, trong đó công nghiệp tiếp tục giữ vai trò động lực tăng trưởng chủ yếu.

Trong quý III, tổng lượt khách đến Quảng Ngãi ước đạt 1,6 triệu lượt, tăng 37% so với cùng kỳ.

Cụ thể, trong quý III, khu vực công nghiệp - xây dựng đạt giá trị 17.994 tỷ đồng, tăng 15,60% so với cùng kỳ, đóng góp 6,19 điểm phần trăm vào mức tăng GRDP chung. Riêng lĩnh vực công nghiệp đạt 15.513 tỷ đồng, tăng 18,18%; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tăng 14,64%.

Tính chung 9 tháng, khu vực công nghiệp - xây dựng đạt 46.366 tỷ đồng, tăng 14,41%, đóng góp 5,42 điểm phần trăm vào tăng trưởng chung. Trong khi đó, khu vực dịch vụ đạt 36.738 tỷ đồng, tăng 7,98%; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt 19.542 tỷ đồng, tăng 4,08%.

Cùng với công nghiệp, hoạt động thương mại và dịch vụ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng quý III ước đạt 38.347,96 tỷ đồng, tăng 14,73% so với cùng kỳ. Doanh thu hoạt động vận tải, không kể vận tải đường sắt, đạt khoảng 4.080,55 tỷ đồng, tăng 46,24%.

Trong lĩnh vực tài chính - ngân sách, thu ngân sách nhà nước đạt 7.974 tỷ đồng, chi ngân sách địa phương đạt 7.504 tỷ đồng. Hoạt động thu hút đầu tư cũng ghi nhận một số kết quả đáng chú ý. Trong quý III, tỉnh cấp chủ trương đầu tư cho 7 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký 1.173 tỷ đồng. Toàn tỉnh có 264 doanh nghiệp thành lập mới. Mặc dù số lượng doanh nghiệp giảm 16,5% so với cùng kỳ, tổng vốn đăng ký lại đạt 2.051 tỷ đồng, tăng 112%.

Đáng chú ý, công tác tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án tồn đọng, kéo dài tiếp tục được tỉnh quan tâm chỉ đạo. Trong tổng số 111 dự án được ghi nhận có khó khăn, vướng mắc, Quảng Ngãi đã hoàn thành tháo gỡ đối với 101 dự án. Đối với 10 dự án còn lại, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị liên quan để tiếp tục xử lý.

Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, du lịch tiếp tục là điểm sáng. Trong quý III, tổng lượt khách đến Quảng Ngãi ước đạt 1,6 triệu lượt, tăng 37% so với cùng kỳ; trong đó, khách quốc tế đạt khoảng 43.000 lượt, tăng 52%. Doanh thu du lịch ước đạt 1.346 tỷ đồng, tăng 36%.

Bên cạnh đó, tỉnh đã tổ chức khánh thành và khai giảng năm học 2026-2027 tại 4 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học - trung học cơ sở thuộc các xã biên giới đất liền. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, phòng, chống dịch bệnh và bảo đảm an toàn thực phẩm được triển khai đồng bộ. Quốc phòng, an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững.

Tập trung tháo gỡ điểm nghẽn

Bên cạnh những kết quả tích cực, UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong phát triển kinh tế - xã hội. Nổi bật là công tác giải phóng mặt bằng ở một số dự án còn chậm; tiến độ giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt yêu cầu; hiệu quả thu hút đầu tư còn hạn chế và nguồn thu từ tiền sử dụng đất đạt thấp.

Theo báo cáo, tổng vốn đầu tư toàn xã hội trong quý III ước đạt 16.078 tỷ đồng, giảm 14% so với cùng kỳ. Đến ngày 30/9/2026, toàn tỉnh giải ngân khoảng 3.960 tỷ đồng, bằng 49,4% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao và bằng 51,3% kế hoạch vốn sau khi thực hiện tiết kiệm 5% ngân sách địa phương.

Lũy kế 9 tháng, GRDP Quảng Ngãi ước đạt 117.629 tỷ đồng, tăng 9,16%, cao hơn mức kế hoạch 8,82%.

Những hạn chế trên đang đặt ra yêu cầu cấp thiết phải đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành, nâng cao trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và địa phương, nhất là trong tổ chức thực hiện các dự án đầu tư, giải phóng mặt bằng và giải ngân vốn đầu tư công.

Để hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương tiếp tục bám sát chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và UBND tỉnh; tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra.

Trong đó, tỉnh chú trọng thực hiện các chương trình hành động triển khai những nghị quyết đột phá của Bộ Chính trị, gắn với mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026-2030. Đồng thời, nghiên cứu, đề xuất và ban hành các đề án, cơ chế, chính sách nhằm cụ thể hóa các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy, tạo hành lang thuận lợi để khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế và huy động các nguồn lực cho phát triển.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Quảng Ngãi xác định là triển khai quyết liệt các giải pháp tăng thu ngân sách nhà nước, nâng cao hiệu quả chi ngân sách địa phương. Tỉnh tập trung tháo gỡ những vướng mắc liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giá đất và nguồn cung vật liệu xây dựng, qua đó đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, dự án trọng điểm.

Đặc biệt, Quảng Ngãi đặt mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 được giao. Các sở, ngành, địa phương phải tập trung rà soát từng dự án, xác định rõ nguyên nhân chậm tiến độ, trách nhiệm của từng đơn vị và kịp thời đề xuất giải pháp tháo gỡ. Những công trình, dự án còn khó khăn, vướng mắc cần tiếp tục được xử lý theo đúng thẩm quyền, không để tình trạng tồn đọng kéo dài làm ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng nguồn lực đầu tư.

Đáng chú ý, tỉnh sẽ triển khai hiệu quả Đề án phát triển đặc khu Lý Sơn thành trung tâm du lịch biển đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đây được xem là một trong những định hướng quan trọng nhằm phát huy lợi thế biển, đảo, xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng và nâng cao sức hấp dẫn của điểm đến Quảng Ngãi.

Song song với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh tiếp tục tăng cường công tác quốc phòng, an ninh; chủ động nắm chắc tình hình, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Với kết quả tăng trưởng GRDP 9 tháng đạt 9,16%, vượt kế hoạch đề ra, Quảng Ngãi đang có nền tảng thuận lợi để tiếp tục bứt phá trong những tháng cuối năm.