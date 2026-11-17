Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển yêu cầu các sở, ngành, địa phương quyết liệt đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện CSDL đất đai. Ảnh: BT.

Ngày 17/11, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tâm Hiển đã yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương đẩy nhanh tiến độ các dự án đo đạc, lập và chỉnh lý bản đồ địa chính; đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL) đất đai tại 25 xã, phường phía Đông và 40 xã, phường phía Tây của tỉnh.

Theo UBND tỉnh Quảng Ngãi, dù đạt một số kết quả tích cực, tiến độ xây dựng, hoàn thiện CSDL đất đai vẫn chưa đáp ứng yêu cầu. Công tác làm sạch dữ liệu theo tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống” và kê khai, đăng ký đất đai còn chậm, bình quân mới đạt khoảng 30%.

Đến nay, tỉnh Quảng Ngãi đã hoàn thành chuyển đổi, chỉnh lý CSDL đất đai theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại 34/34 đơn vị hành chính cấp xã, với 1.320.396 thửa đất; đồng thời đồng bộ dữ liệu lên Hệ thống thông tin quốc gia về đất đai theo tiêu chí mới. Trong tổng số 492.444 thửa đất cần chuyển từ nhóm 2 sang nhóm 1, tỉnh đã hoàn thiện 455.028 thửa, đạt 92,4%.

Tuy nhiên, khối lượng công việc còn lại vẫn rất lớn, trong số 371.205 thửa đất cần kê khai, đăng ký, tiến độ thực hiện mới đạt khoảng 30%. Trong đó, có 19.517 thửa đất đã được cơ quan Công an rà soát nhưng chưa có dữ liệu xác thực, cần các địa phương tổ chức xác định lại chủ sử dụng đất. Ngoài ra, 4.965 thửa đất có chủ sử dụng đã chết được tách riêng để báo cáo.

Đối với các dự án đo đạc, lập và chỉnh lý bản đồ địa chính, tiến độ giữa các khu vực còn chênh lệch. Tại 25 xã, phường phía Đông của tỉnh, công tác lập lưới địa chính đã hoàn thành 96,6% khối lượng. Trong khi đó, ở 40 xã, phường phía Tây của tỉnh, mới có 24 địa phương phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, còn 16 địa phương chậm tiến độ; riêng xã Bờ Y chưa hoàn thành việc đóng thầu.

Trước tình hình này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển yêu cầu các sở, ngành, địa phương không lấy khó khăn khách quan làm lý do chậm trễ, mà phải chủ động tìm giải pháp, tăng cường phối hợp và xác định rõ trách nhiệm của từng đơn vị. Các mốc thời gian tại Công văn số 11686/UBND-NNMT ngày 6/11 của Chủ tịch UBND tỉnh tiếp tục được giữ nguyên, không điều chỉnh.

Ông Đỗ Tâm Hiển yêu cầu giữ nguyên các mốc thời gian, không điều chỉnh tiến độ thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: BT.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi được giao phát động chiến dịch cao điểm 45 ngày đêm xây dựng CSDL đất đai; huy động, bổ sung nhân lực, tổ chức làm việc cả ngày lẫn đêm để đẩy nhanh tiến độ. Mục tiêu là xây dựng mới dữ liệu khoảng 1 triệu thửa đất và làm sạch, đưa 1,3 triệu thửa đất vào Nhóm 1.

Đối với 19.517 thửa đất chưa có dữ liệu xác thực, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh có trách nhiệm chuyển toàn bộ thông tin cho các địa phương. UBND cấp xã tổ chức xác định lại chủ sử dụng đất trong thời hạn 3 đến 5 ngày kể từ khi tiếp nhận. Công an tỉnh chỉ đạo công an cấp xã xây dựng kế hoạch, phối hợp với chính quyền địa phương và ngành nông nghiệp, môi trường triển khai thực hiện.

Riêng 16 xã, phường phía Tây của tỉnh chậm tiến độ phải báo cáo rõ nguyên nhân, trách nhiệm, gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường và Sở Nội vụ. Các địa phương đã ký hợp đồng cần yêu cầu đơn vị thi công tăng tốc thực hiện, xác định khối lượng thực tế để cập nhật vào dữ liệu làm sạch. Toàn bộ khối lượng đo đạc tại các gói thầu khu vực này phải hoàn thành chậm nhất ngày 30/6/2027.

UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu chuyển từ đánh giá tiến độ hình thức sang đánh giá bằng khối lượng, sản phẩm thực tế. Việc ký hợp đồng, lựa chọn nhà thầu hay giải ngân kinh phí không thể thay thế kết quả đo đạc, lập bản đồ, nghiệm thu, chỉnh lý dữ liệu và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.