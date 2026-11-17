Ngày 17/11, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tâm Hiển vừa có chỉ đạo về việc đẩy nhanh tiến độ các dự án đo đạc, lập và chỉnh lý bản đồ địa chính; đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh. Nhiệm vụ được triển khai tại 25 xã, phường phía Đông và 40 xã, phường phía Tây, hướng đến hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai theo yêu cầu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tâm Hiển yêu cầu giữ nguyên các mốc thời gian, tập trung hoàn thành nhiệm vụ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.

Theo đánh giá của lãnh đạo UBND tỉnh, mặc dù công tác xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai đã đạt một số kết quả tích cực, song tiến độ chung vẫn chưa đáp ứng yêu cầu. Đáng chú ý, việc làm sạch dữ liệu theo tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống” và kê khai, đăng ký đất đai còn chậm, bình quân mới đạt khoảng 30%.

Đến nay, Quảng Ngãi đã hoàn thành chuyển đổi, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại 34/34 đơn vị hành chính cấp xã, với tổng số 1.320.396 thửa đất; đồng thời đồng bộ dữ liệu lên Hệ thống thông tin quốc gia về đất đai theo tiêu chí mới. Trong tổng số 492.444 thửa đất cần chuyển từ Nhóm 2 sang Nhóm 1, toàn tỉnh đã hoàn thiện 455.028 thửa, đạt 92,4%.

Tuy nhiên, khối lượng công việc cần tiếp tục xử lý còn lớn. Trong số 371.205 thửa đất cần kê khai, đăng ký, tiến độ thực hiện mới đạt khoảng 30%. Đặc biệt, có 19.517 thửa đất đã được cơ quan Công an rà soát nhưng chưa có dữ liệu để xác thực, cần chính quyền địa phương tổ chức xác định lại chủ sử dụng đất. Bên cạnh đó, 4.965 thửa đất có chủ sử dụng đã chết được tách riêng để báo cáo, phục vụ công tác rà soát và xử lý theo quy định.

Hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và giải quyết thủ tục hành chính.

Ở lĩnh vực đo đạc, lập và chỉnh lý bản đồ địa chính, tiến độ giữa các khu vực còn chưa đồng đều. Tại 25 xã, phường phía Đông, công tác lập lưới địa chính đã hoàn thành 96,6% khối lượng. Trong khi đó, tại 40 xã, phường phía Tây, mới có 24 địa phương phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, còn 16 địa phương chậm tiến độ; riêng xã Bờ Y chưa hoàn thành việc đóng thầu.

Trước tình hình trên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tâm Hiển yêu cầu các sở, ngành và địa phương không lấy khó khăn khách quan làm nguyên nhân kéo dài tiến độ, mà phải chủ động tìm giải pháp tháo gỡ, tăng cường phối hợp và xác định rõ trách nhiệm đối với từng nhiệm vụ được giao. Các mốc thời gian theo Công văn số 11686/UBND-NNMT ngày 6/11 của Chủ tịch UBND tỉnh phải được giữ nguyên, không điều chỉnh.

Để tạo chuyển biến rõ nét, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao phát động chiến dịch cao điểm 45 ngày đêm xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; tăng cường nhân lực, tập trung triển khai công việc với tinh thần khẩn trương, kể cả ngoài giờ hành chính. Mục tiêu đặt ra là xây dựng mới dữ liệu khoảng 1 triệu thửa đất, đồng thời làm sạch, đưa 1,3 triệu thửa đất vào Nhóm 1.

Lãnh đạo tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tăng cường phối hợp, đẩy nhanh tiến độ chuẩn hóa dữ liệu đất đai.

Đối với 19.517 thửa đất chưa có dữ liệu xác thực, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh có trách nhiệm chuyển toàn bộ thông tin cho các địa phương. UBND cấp xã tổ chức xác định lại chủ sử dụng đất trong thời hạn 3 - 5 ngày kể từ khi tiếp nhận. Công an tỉnh chỉ đạo công an cấp xã xây dựng kế hoạch phối hợp với chính quyền địa phương và ngành nông nghiệp, môi trường để triển khai thực hiện.

Riêng tại 40 xã, phường phía Tây, 16 địa phương chậm tiến độ phải báo cáo rõ nguyên nhân, trách nhiệm và gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Nội vụ để theo dõi, xử lý. Những địa phương đã ký hợp đồng cần chỉ đạo các đơn vị thi công tăng tốc triển khai, xác định chính xác khối lượng thực tế để phục vụ việc cập nhật, làm sạch dữ liệu. Toàn bộ khối lượng đo đạc thuộc các gói thầu tại khu vực này phải hoàn thành chậm nhất ngày 30/6/2027.

Một yêu cầu quan trọng được Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh là phải thay đổi cách đánh giá kết quả thực hiện, lấy khối lượng và sản phẩm thực tế làm căn cứ thay vì chỉ xem xét các thủ tục hành chính. Việc ký kết hợp đồng, lựa chọn nhà thầu hay giải ngân kinh phí không đồng nghĩa với nhiệm vụ đã hoàn thành. Kết quả phải được thể hiện cụ thể qua công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, nghiệm thu, chỉnh lý dữ liệu và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Việc đẩy nhanh hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai không chỉ đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường mà còn tạo nền tảng cho quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực đất đai. Khi dữ liệu được chuẩn hóa, kết nối và khai thác hiệu quả, người dân, doanh nghiệp sẽ có thêm điều kiện tiếp cận thông tin minh bạch, thuận lợi hơn trong thực hiện các thủ tục hành chính, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ và hiệu quả quản trị tại địa phương.