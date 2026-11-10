Quảng Ngãi tăng tốc giải phóng mặt bằng, thi công mở rộng quốc lộ 24B

Huy động lực lượng hỗ trợ người dân bàn giao mặt bằng

Chủ nhật vừa rồi, dù là ngày nghỉ nhưng xã Sơn Tịnh vẫn tổ chức ra quân hỗ trợ người dân giải phóng mặt bằng dự án Nâng cấp, mở rộng quốc lộ 24B, đoạn qua thôn Thọ Lộc Bắc.

Nhân lực, phương tiện chuyên dùng được huy động để chặt hạ cây xanh trong phạm vi GPMB.

Khoảng 40 cán bộ, chiến sĩ công an, dân quân, lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, đoàn viên thanh niên và hội viên các đoàn thể được huy động, trực tiếp hỗ trợ 16 hộ dân vừa nhận tiền bồi thường chặt hạ cây xanh, tháo dỡ vật kiến trúc, di dời tài sản và thu dọn mặt bằng.

Gia đình ông Vương Thanh Long (72 tuổi), ở thôn Thọ Lộc Bắc, là một trong những hộ được hỗ trợ. Sau khi nhận tiền bồi thường phần nhà, đất bị ảnh hưởng, ông chủ động thu dọn tài sản nhưng gặp khó khăn khi chặt hạ cây lớn trước nhà do tuổi cao. Nhờ sự giúp sức của các lực lượng, việc thu dọn được triển khai nhanh chóng, tạo điều kiện để gia đình sớm bàn giao mặt bằng.

lực lượng địa phương tham gia hỗ trợ người dân dỡ dọn tài sản, bàn giao mặt bằng.

Ông Long mong muốn chủ đầu tư, nhà thầu sau khi tiếp nhận mặt bằng sẽ khẩn trương thi công, sớm hoàn thành tuyến đường, tạo thuận lợi và bảo đảm an toàn cho người dân, nhất là học sinh, công nhân đi lại.

Theo ông Lê Thanh Cao, Trưởng thôn Thọ Lộc Bắc, dự án ảnh hưởng đến 100 hộ dân trên địa bàn, trong đó 52 hộ đã nhận tiền bồi thường. Nhiều gia đình chủ động di dời cây cối, tháo dỡ công trình. Đối với những trường hợp thiếu nhân lực, phương tiện, thôn phối hợp chính quyền xã bố trí lực lượng hỗ trợ.

Do hoạt động tháo dỡ diễn ra sát tuyến đường đang khai thác, công tác bảo đảm an toàn giao thông được triển khai song song. Lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được tăng cường từ 4 lên khoảng 10 người, phối hợp cảnh báo, điều tiết phương tiện, giữ gìn an ninh, trật tự trong khu vực.

Đến đầu tháng 11/2026, đoạn quốc lộ 24B qua xã Sơn Tịnh đã bàn giao hơn 13,7ha trong tổng số hơn 16,5ha đất cần giải phóng mặt bằng, đạt hơn 82%. Tuy nhiên, khoảng 2,85ha còn lại vẫn vướng mắc trong xác minh nguồn gốc đất, chính sách bồi thường và các thủ tục liên quan.

Công tác di dời hạ tầng kỹ thuật cũng được thực hiện khẩn trương.

Trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường, ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sơn Tịnh cho biết, địa phương xác định giải phóng mặt bằng quốc lộ 24B là nhiệm vụ chính trị trọng tâm từ nay đến cuối năm 2026.

Xã đã thành lập Ban Chỉ đạo, các tổ tuyên truyền, vận động; phân công cán bộ bám sát địa bàn, rà soát từng trường hợp để kịp thời tháo gỡ khó khăn. Địa phương dự kiến duy trì khảo sát các hộ đã nhận tiền bồi thường vào thứ Bảy, đồng loạt ra quân hỗ trợ người dân vào Chủ nhật, tập trung xử lý những phần việc cần nhiều nhân lực, phương tiện.

Tăng tốc thi công trên mặt bằng đã bàn giao

Song song với công tác giải phóng mặt bằng, chủ đầu tư đang đôn đốc các nhà thầu huy động nhân lực, thiết bị, tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ tại những vị trí đủ điều kiện thi công.

Trên công trường, nhiều công nhân vẫn miệt mài thi công các hạng mục mố, trụ cầu và cống thoát nước. Tại khu vực cầu Bà Tá, các tổ đội tranh thủ thời tiết thuận lợi, tập trung hoàn thành khối lượng công việc trước khi bước vào giai đoạn mưa nhiều.

Trên công trường, các mũi thi công được tổ chức tại những vị trí đã có mặt bằng.

Ông Nguyễn Tiến Luận (51 tuổi), công nhân nhà thầu phụ, quê Hà Tĩnh cho biết, người lao động được quán triệt bám sát công trường, nỗ lực hoàn thành phần việc được giao. Các đơn vị mong muốn mặt bằng tiếp tục được bàn giao để tổ chức thi công liên tục, tránh gián đoạn.

Dự án Nâng cấp, mở rộng quốc lộ 24B đoạn Km23 - Km29 có tổng mức đầu tư hơn 679 tỷ đồng, dài 6,75km, đi qua phường Trương Quang Trọng và xã Sơn Tịnh, được đầu tư quy mô 4 làn xe.

Đến đầu tháng 11/2026, toàn tuyến đã bàn giao hơn 14,8ha trong tổng số hơn 18,3ha mặt bằng cần giải phóng, đạt hơn 81%, tương ứng hơn 5km chiều dài tuyến. Tuy nhiên, giá trị xây lắp mới đạt hơn 47 tỷ đồng, tương đương gần 14% giá trị hợp đồng.

Nguyên nhân chủ yếu là mặt bằng bàn giao chưa liên tục, nhiều vị trí còn vướng mắc khiến nhà thầu khó tổ chức thi công đồng bộ. Trong đó, việc xác minh nguồn gốc đất, xác định diện tích và áp dụng chính sách bồi thường còn nhiều vấn đề phức tạp.

Riêng đoạn qua xã Sơn Tịnh, kết quả rà soát sơ bộ ghi nhận khoảng 2.100m2 đất chênh lệch diện tích sau khi cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trường hợp được xem xét bổ sung bồi thường theo đất ở, kinh phí dự kiến tăng khoảng 12 tỷ đồng. Vướng mắc này cần sớm được cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân.

Dự án sẵn sàng bứt tốc thi công khi điều kiện mặt bằng cho phép.

Tại phường Trương Quang Trọng, một số hộ dân chưa đồng thuận với phương án xây dựng cầu vượt đường sắt, việc bố trí tái định cư tại khu tái định cư Tịnh Ấn Tây, cũng như đơn giá và chính sách bồi thường. Dù chủ đầu tư và địa phương đã tổ chức nhiều buổi họp tuyên truyền, vận động, việc thống nhất phương án vẫn chưa đạt kết quả như mong muốn, ảnh hưởng đến công tác kiểm kê, đo đạc và giải phóng mặt bằng.

Ông Trần Hoàng Vĩnh, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi cho biết, chủ đầu tư đang phối hợp với chính quyền địa phương và các sở, ngành tập trung tháo gỡ những vướng mắc về bồi thường, giải phóng mặt bằng trên toàn tuyến. Đồng thời, yêu cầu nhà thầu tăng cường nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công tại các đoạn đã có mặt bằng, tận dụng tối đa thời tiết thuận lợi để gia tăng khối lượng xây lắp.

Theo ông Vĩnh, áp lực tiến độ dự án hiện rất lớn, nhất là trong bối cảnh thời tiết những tháng cuối năm diễn biến phức tạp. Vì vậy, việc phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương, chủ đầu tư và nhà thầu để tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc, đẩy nhanh bàn giao mặt bằng có ý nghĩa quyết định.

"Mặt bằng bàn giao đến đâu, chủ đầu tư sẽ yêu cầu nhà thầu tăng cường nhân lực, thiết bị và tranh thủ thời tiết thuận lợi để tổ chức thi công đến đó, đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành và đưa dự án vào khai thác, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân", ông Vĩnh nói.