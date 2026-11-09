Quảng Ngãi tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công

Tạo chuyển biến trong giải ngân vốn đầu tư công

Nhằm thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó thành lập các tổ công tác chỉ đạo giải ngân, phát động chiến dịch "100 ngày đêm giải ngân vốn đầu tư công" và tăng cường kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư.

Số liệu giải ngân từ cuối tháng 9/2026 đến cuối tháng 10/2026 có sự chuyển biến rõ nét. (Ảnh: Lê Danh)

Nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh cùng nỗ lực của các sở, ngành, địa phương, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn đã có chuyển biến tích cực. Nếu đến cuối tháng 9/2026, tỷ lệ giải ngân mới đạt 49,4%, thấp hơn mức bình quân cả nước (62,9%), thì đến ngày 22/10, toàn tỉnh đã giải ngân khoảng 4.507 tỷ đồng, đạt 56% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao và 58,3% kế hoạch vốn sau khi thực hiện tiết kiệm 5% ngân sách địa phương.

Đáng chú ý, số chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân bằng hoặc cao hơn mức bình quân chung cả nước tăng lên 86/109 đơn vị, nhiều hơn 6 đơn vị so với cuối tháng 9. Trong đó, một số đơn vị đạt tỷ lệ giải ngân trên 90%, thậm chí hoàn thành 100% kế hoạch vốn được giao.

Nhiều dự án hạ tầng lớn đang tăng tốc triển khai. (Ảnh: Lê Danh)

Dù vậy, kết quả giải ngân chung vẫn chưa đáp ứng yêu cầu. Tính đến ngày 22/10, còn 23 chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân thấp hơn mức bình quân cả nước. Đặc biệt, một số đơn vị mới giải ngân dưới 40% kế hoạch vốn, tạo áp lực lớn trong những tháng cuối năm.

Trước thực tế này, các chủ đầu tư đang tập trung nhân lực, phương tiện, phối hợp với địa phương tháo gỡ những điểm nghẽn, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng và tổ chức thi công.

Là đơn vị được giao khối lượng vốn lớn nhất tỉnh, chiếm hơn 30% tổng kế hoạch vốn đầu tư công, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh giữ vai trò quan trọng đối với kết quả giải ngân chung.

Ông Trần Hoàng Vĩnh, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh cho biết, đơn vị đang chủ động phối hợp với các xã, phường và Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tập trung xử lý những vướng mắc, đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Cùng với đó, ban yêu cầu các nhà thầu huy động tối đa nhân lực, thiết bị, vật tư, tranh thủ thời tiết thuận lợi để tăng tốc thi công, phấn đấu đưa một số công trình về đích theo kế hoạch.

Chủ đầu tư, chính quyền địa phương và đơn vị thực hiện nhiệm vụ bồi thường phối hợp chặt chẽ, tháo gỡ các vướng mắc mặt bằng. (Ảnh: Lê Danh)

Tại cấp cơ sở, các địa phương cũng đang nỗ lực cải thiện tỷ lệ giải ngân. Bà Trịnh Thị Kim Nga, Chủ tịch UBND phường Đăk Bla cho biết, đến cuối tháng 10/2026, địa phương giải ngân gần 30% kế hoạch vốn được giao. Dù tỷ lệ này còn thấp so với bình quân của tỉnh và cả nước, nhưng đã tăng đáng kể so với mức khoảng 10% vào cuối tháng 9.

Theo bà Nga, sau khi những khó khăn, vướng mắc cơ bản được tháo gỡ, địa phương sẽ tiếp tục chỉ đạo nhà thầu tăng ca, tăng kíp, đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu giải ngân hết các nguồn vốn được phân bổ trong tháng 11/2026.

Xác định giải ngân là nhiệm vụ chính trị trọng tâm

Năm 2026, tổng kế hoạch vốn đầu tư công Quảng Ngãi được Thủ tướng Chính phủ giao là 8.017 tỷ đồng, gồm 5.862 tỷ đồng vốn ngân sách địa phương và 2.155 tỷ đồng vốn ngân sách Trung ương.

Năm 2026, tổng kế hoạch vốn đầu tư công Quảng Ngãi được Thủ tướng Chính phủ giao là 8.017 tỷ đồng. (Ảnh: Lê Danh)

Sau khi thực hiện tiết kiệm 5% kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tổng kế hoạch vốn còn 7.724 tỷ đồng.

Thời gian còn lại của năm không nhiều, trong khi khối lượng vốn cần giải ngân vẫn lớn. Để bảo đảm tiến độ, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm đã ký Công văn yêu cầu các cơ quan, đơn vị được giao làm chủ đầu tư tập trung thực hiện nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026.

Đối với những chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân thấp hơn mức bình quân chung cả nước, UBND tỉnh yêu cầu khẩn trương rà soát, xác định rõ nguyên nhân, khó khăn, vướng mắc của từng dự án. Trên cơ sở đó, xây dựng và triển khai các giải pháp cụ thể, khả thi nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân.

Giải ngân vốn đầu tư công được Quảng Ngãi xác định là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, ưu tiên hàng đầu trong năm 2026. (Ảnh: Lê Danh)

Tỉnh nhấn mạnh, giải ngân vốn đầu tư công phải được xác định là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, ưu tiên hàng đầu trong năm 2026, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số.

Đồng thời, các cơ quan, đơn vị phải đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; phân công cụ thể lãnh đạo, cán bộ phụ trách từng dự án và cá thể hóa trách nhiệm trong quá trình thực hiện. Đây cũng là cơ sở để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng tập thể, cá nhân.

Với yêu cầu không để xảy ra tình trạng chậm trễ, né tránh trách nhiệm, Quảng Ngãi đang đặt quyết tâm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong giải ngân vốn đầu tư công, khai thác hiệu quả nguồn lực đầu tư, góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.